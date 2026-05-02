Antonelli firma la pole, pero Verstappen mete miedo: Red Bull está de regreso

Kimi Antonelli continúa intratable en la temporada 2026 de la Fórmula 1. El joven piloto de Mercedes se quedó con la pole position del Gran Premio de Miami tras una clasificación sumamente cerrada, en la que apenas logró superar a Max Verstappen, quien confirmó el resurgir de Red Bull.

Verstappen vuelve a escena y aprieta la cima

Aunque Antonelli fue el más rápido, la gran noticia es el regreso de Verstappen a los primeros planos. El tetracampeón del mundo saldrá desde la primera fila y dejó sensaciones muy positivas tras varias carreras lejos del protagonismo.

El neerlandés mostró un ritmo competitivo gracias a las recientes mejoras de Red Bull, lo que anticipa una batalla directa por la victoria desde la largada.

Antonelli sigue consolidando su dominio

Con apenas 19 años, Antonelli no solo se llevó la pole, sino que reafirma su gran momento en la Fórmula 1. El piloto italiano suma actuaciones consistentes y llega como líder del campeonato.

Su capacidad para responder en momentos clave lo mantiene como el hombre a vencer, especialmente tras una racha sólida en las últimas carreras.

Mercedes en el GP de Miami | AP

Parrilla apretada y pelea total en Miami

Detrás de Antonelli y Verstappen, la competencia se mantiene cerrada con nombres como Charles Leclerc y Lando Norris, quienes también se perfilan como contendientes importantes.

La diferencia entre los primeros lugares fue mínima, lo que anticipa una carrera muy disputada en el circuito callejero de Miami.

Antonelli, Verstappen y Leclerc, el podio que saldrá en los primeros 3 lugares en el GP de Miami | AP

Más allá del rendimiento en pista, el clima se perfila como un factor determinante. La posibilidad de tormentas eléctricas ha encendido las alertas, al grado de que las autoridades evalúan ajustes en el horario de la carrera.

Esto podría alterar por completo la estrategia de los equipos y agregar un elemento extra de incertidumbre en la lucha por la victoria.