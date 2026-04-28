GP de Miami: Horarios y dónde ver del regreso de la F1

Se encienden los motores en Florida. La Temporada 2026 de la Fórmula 1 regresará a la actividad esta semana con el Gran Premio de Miami, luego de casi un mes de pausa por la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita. Será un compromiso rodeado de incertidumbre, por los ajustes al reglamento técnico que la FIA en semanas recientes.

Si bien no se trata de una reestructuración completa del reglamento, el organismo rector del automovilismo mundial pretende con estos cambios, entre otras cosas, mejorar el espectáculo de la clasificación. Además, busca reducir la probabilidad de que se produzcan diferencias drásticas en la velocidad que provoquen accidentes como el de Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón.

Mercedes llega a Florida como la escudería a vencer, luego de ganar las tres primeras carreras. George Russell se impuso en el Gran Premio de Australia y la carrera sprint del Gran Premio de China. En Shanghái, Andrea Kimi Antonelli se quedó con el triunfo en la carrera principal, victoria que repitió posteriormente en el Gran Premio de Japón.

Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, tras su victoria en el GP de Japón 2026 | AP

¿Quiénes han ganado el Gran Premio de Miami?

La de este año será la quinta edición de la carrera en la Florida, con tres ganadores diferentes hasta ahora. Max Verstappen ganó las dos primeras temporadas de Miami en el calendario (2022 y 2023), la primera desde la P3 cuando Charles Leclerc se llevó la pole position, y la segunda desde la P9, cuando su compañero Sergio 'Checo' Pérez largó desde la P1.

Mientras que los últimos dos años, McLaren se quedó con el triunfo, en 2024 ganó con Lando Norris y en 2025 con Óscar Piastri; en ambas ocasiones, Verstappen largó desde la pole position, pero no pudo ante el británico que arrancó quinto y el australiano que salió cuarto. Por otra parte, las carreras sprint las ganaron Max en 2024, desde la P1, y Norris en 2025, desde la P3.

En el caso particular de Checo Pérez, su mejor resultado fue en 2023 cuando logró la pole y finalizó en el segundo lugar; mientras que en sus otras dos participaciones largó y terminó cuarto. Mientras que la única vez que corrió la sprint en Miami Gardens, en la Temporada 2024, finalizó tercero, detrás de Verstappen y Leclerc.

Leclerc, Verstappen y Checo Pérez en el Gran Premio de Miami 2024 | RED BULL

¿Dónde y a qué hora ver el Gran Premio de Miami 2026?

VIERNES 1º DE MAYO

Práctica Libre | 10:00 - 11:30 hrs | F1TV y Sky Sports

Sprint shootout | 14:30 - 15:14 hrs | F1TV, Sky Sports y Canal 5



SÁBADO 2 DE MAYO

Carrera sprint | 10:00 - 11:00 hrs | F1TV, Sky Sports y Canal 5

Clasificación | 14:00 - 15:00 | F1TV y Sky Sports



DOMINGO 3 DE MAYO

Carrera principal | 14:00 hrs | F1TV, Sky Sports y Canal 5