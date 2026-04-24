Checo Pérez, sorprendido por competir con Aston Martin en su regreso a la F1

Y sí: el 2026 lo sorprendió. El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez calificó como una "sorpresa" el hecho de que su nuevo equipo, Cadillac, esté compitiendo directamente con escuderías consolidadas como Aston Martin, a pesar de ser una firma debutante en la Fórmula 1 y no haber conseguido puntos en las primeras citas del Campeonato.

Checo Pérez en el garage de Cadillac durante el Gran Premio de Japón 2026 | AP

¿Cómo le ha ido a Checo Pérez?

El retorno de Checo a la máxima categoría del automovilismo deportivo, tras su etapa en Red Bull, ha supuesto un desafío mayúsculo. El tapatío se unió al proyecto de Cadillac, que afronta su primera temporada en el Gran Circo. El inicio no ha sido fácil, marcado por dificultades logísticas y el proceso de adaptación a un monoplaza completamente nuevo, tanto para él como para su compañero, Valtteri Bottas.

Aunque los resultados iniciales no reflejan puntos en el casillero, el progreso del equipo ha generado optimismo dentro del paddock. Pérez Mendoza destacó que, pese a partir desde el fondo de la parrilla, la capacidad de luchar con equipos de la talla de Aston Martin es un indicativo positivo.

Checo Pérez en el Estadio Azteca en un partido de América | IMAGO 7

¿Qué dijo Checo Pérez?

"Nunca nos imaginábamos que íbamos a estar peleando con Aston Martin. Esas son las sorpresas que la Fórmula 1 te puede dar", declaró Pérez para La Afición. "Hemos llegado aquí para pasar al siguiente nivel y nada me daría más gusto que éste sea un año exitoso, sumando puntos para el equipo".

Checo Pérez en las prácticas del GP de Japón | AP

Críticas a la nueva reglamentación de la F1

Además de los retos con su nuevo equipo, Checo ha sido una de las voces críticas con el actual reglamento técnico de la Fórmula 1. El piloto mexicano ha manifestado en repetidas ocasiones que la competición ha cambiado drásticamente, sobre todo por la creciente influencia de la tecnología eléctrica en los monoplazas.

Según el piloto de Cadillac, esta nueva era ha supuesto una complicación añadida tanto para los ingenieros como para los propios pilotos, quienes continúan adaptándose a un sistema que considera difícil de comprender en su totalidad.

Sinceramente sí es muy diferente. Realmente nadie la entiende, ni los pilotos ni los ingenieros. Es una Fórmula 1 para todos y muy complicada. Es completamente diferente a lo que veníamos haciendo

Panorámica de Sergio 'Checo' Pérez en el Gran Premio de Japón 2026 | AP

¿Cuándo vuelve a competir Checo Pérez?

Tras una pausa en el calendario de la temporada 2026, motivada por la cancelación de los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita, la Fórmula 1 se prepara para reanudar su actividad.