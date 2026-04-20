F1 2026: La FIA aprobó cambios técnicos previo al Gran Premio de Miami

La Fórmula 1 está lista para cambiar la forma en que los nuevos monoplazas usan su energía eléctrica, en un intento por hacer que la clasificación se sienta más “a fondo” y que los adelantamientos tengan menos probabilidades de derivar en choques a alta velocidad, todo a tiempo para el Gran Premio de Miami de la próxima semana.

El organismo rector, la FIA, informó que los cambios se acordaron en una reunión con los equipos de F1, los fabricantes de motores y directivos del campeonato tras consultar a los pilotos. Están sujetos a la aprobación del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA, lo que por lo general es una formalidad cuando las modificaciones cuentan con un amplio respaldo.

Verstappen durante el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 | AP

El mayor énfasis de la F1 en la potencia híbrida eléctrica ha provocado una reacción en contra de algunos pilotos, que consideran que la clasificación está demasiado centrada en la recarga estratégica de la batería y no lo suficiente en poner a prueba la habilidad de conducción.

Un paquete de cambios permite una recarga más rápida a alta velocidad y reduce la cantidad máxima que se puede recargar por vuelta. La FIA señaló que un objetivo clave es “reducir la recuperación excesiva (de energía) y fomentar una conducción más constante a fondo” el lunes. Eso coincide en gran medida con las recomendaciones de la semana pasada de George Russell, de Mercedes, quien comenzó 2026 como aspirante al título.

Russell en el Circuito Internacional de Bahréin durante la pretemporada de la Fórmula 1 | AP

Tras un choque dramático en el Gran Premio de Japón, en el que Oliver Bearman se salió de la pista para evitar el auto mucho más lento del argentino Franco Colapinto, la FIA indicó que ahora hay un tope a la potencia extra del modo de “impulso” para adelantar, y otros límites a la energía eléctrica en ciertas zonas.

“Estas medidas están diseñadas para reducir las velocidades de cierre excesivas, manteniendo al mismo tiempo las oportunidades de adelantamiento y las características generales de rendimiento”, dijo la FIA.

Esas medidas, y cambios de seguridad para la conducción con pista mojada, estarán listas para el GP de Miami el 3 de mayo. Otros cambios para reducir el riesgo de un choque en la parrilla de salida se pondrán a prueba en Miami, incluido un impulso para los autos que arrancan lento y una advertencia visual.