Lanzan el primer tráiler de 'The Kaiser', la película sobre los inicios de Michael Schumacher

Liberty Media, englomerado dueño de la Fórmula 1 está viviendo su sueño. Y no precisamente en lo deportivo: tras el éxito temporada tras temporada de Drive to survive y el impacto del año pasado con la película F1, se asoma próximamente otra ventana mediática para el Gran Circo.

Michael Schumacher | MEXSPORT

¿Qué pasa entre el cine y la F1?

El nuevo gran producto cinematográfico de la categoría reina será la película The Kaiser, la cual se centrará en el meteórico ascenso de Michael Schumacher, y su primer tráiler oficial ya fue revelado.

Producida por Grey Universe Ltd. en colaboración con B2Y Productions, NFK y A1, la cinta explorará la tensión y las presiones que rodearon el debut del piloto alemán en la máxima categoría del automovilismo, según detalla el sitio web oficial del filme.

Jristo Stoichkov, hijo del exfutbolista Hristo Stoichkov, será Aryton Senna | CAPTURA

¿Ya es oficial la película?

Aunque el tráiler ya emocionó a los fanáticos del deporte motor, solo se trató de una prueba para preparar el largometraje, de acuerdo con la propia sinopsis del corto, que destaca por evitar el uso de IA, como ya se suele hacer en el cine moderno.

"Rodada con un enfoque audaz y cinematográfico e impulsada por un compromiso con la autenticidad, la película da vida a una de las mayores historias del automovilismo de una manera nunca vista antes", explica la sinopsis.

🐐 A MICHAEL SCHUMACHER FILM IS COMING!!!



🎬 The Kaiser, portraying the beginning of Michael Schumacher’s career. pic.twitter.com/335SZf6hYO — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) April 12, 2026

"Creada como prueba de concepto para un futuro largometraje, The Kaiser combina hechos históricos reales con una narrativa inmersiva, capturando la intensidad, la presión y la humanidad detrás del casco".

El reparto está encabezado por Jivko Sirakov en el papel de Schumacher. Lo acompañan Kristo Stoichkov -hijo del exfutbolista Hristo Stoichkov- como Ayrton Senna, Dimiter D. Marinov interpretando a Eddie Jordan, Raymond Steers como Willi Weber y Viktoria Antonova en el rol de Corinna Schumacher.

El debut que lo cambió todo

El siete veces campeón del mundo hizo su debut en la F1 durante el Gran Premio de Bélgica de 1991 con el equipo Jordan, sustituyendo a Bertrand Gachot.

Schumacher sorprendió al clasificarse en una impresionante séptima posición, aunque un problema con el embrague lo obligó a abandonar en la primera vuelta de la carrera.

A pesar de su prematuro retiro, su actuación no pasó desapercibida y Benetton se apresuró a ficharlo. Aunque existía un acuerdo verbal para que Michael corriera el resto de la temporada con Jordan, la falta de un contrato firmado impidió que el equipo de Eddie Jordan pudiera retenerlo legalmente.

Schumacher compitió en la Fórmula 1 hasta su primer retiro a finales de 2006. Regresó en 2010 con el equipo Mercedes antes de retirarse definitivamente al concluir la temporada 2012. Su legendaria carrera incluye siete campeonatos mundiales, 91 victorias, 155 podios, 68 poles y 77 vueltas rápidas.