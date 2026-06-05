Lo que debes saber antes de asistir a las fan zones y eventos del Mundial 2026

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó y la Ciudad de México se prepara para recibir a miles de aficionados en desfiles, conciertos, festivales y Fan Zones que acompañarán los partidos del torneo.

Ante la gran afluencia de personas que se espera en distintos puntos de la capital, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) emitió una serie de recomendaciones para quienes planean asistir al Desfile Mundialista, al FIFA Fan Festival del Zócalo y a otros eventos relacionados con la justa deportiva.

La CDMX tendrá varios eventos por el Mundial 2026. / iStock

Planea tu ruta antes de salir

Las autoridades recomiendan consultar previamente las rutas de acceso, horarios y posibles cierres viales antes de dirigirse a cualquier actividad del Mundial. Debido a los operativos especiales de movilidad que se implementarán durante el torneo, algunas vialidades podrían presentar restricciones temporales o cambios en la circulación.

Usa ropa cómoda y evita cargar objetos innecesarios

Si asistirás a eventos al aire libre, se recomienda portar ropa ligera, calzado cómodo y mantenerse hidratado.

Además, es importante evitar llevar mochilas voluminosas, objetos de vidrio, artículos punzocortantes o cualquier elemento que pueda estar restringido en los filtros de acceso instalados por las autoridades.

Acuerda un punto de reunión

La SSC pidió a los asistentes acudir acompañados cuando sea posible y establecer con anticipación un punto de encuentro en caso de separación. Esta medida cobra especial relevancia en actividades masivas como el Desfile Mundialista y las Fan Zones, donde se prevé una alta concentración de personas.

Sigue las indicaciones del personal de seguridad

Los organizadores y cuerpos de emergencia contarán con personal desplegado en las principales sedes para orientar a los asistentes. Las autoridades recomiendan respetar las indicaciones de policías, elementos de Protección Civil y organizadores, así como evitar empujones o aglomeraciones en accesos y salidas.

Fan Zones, conciertos y desfiles formarán parte de la celebración mundialista en CDMX. / iStock

CDMX desplegará más de 56 mil elementos de seguridad

Para resguardar a turistas y aficionados durante el Mundial 2026, el Gobierno capitalino anunció un operativo especial con más de 56 mil policías, además de vehículos, ambulancias, helicópteros y personal de apoyo. La vigilancia se concentrará en el Estadio Ciudad de México, el Zócalo capitalino, las Fan Zones y los principales corredores turísticos de la capital.

¿Dónde estarán las principales actividades?

Entre los eventos más esperados destacan el Desfile Mundialista sobre Paseo de la Reforma y el FIFA Fan Festival que se instalará en el Zócalo capitalino, donde se transmitirán los partidos del torneo y se realizarán actividades culturales y recreativas para los aficionados.