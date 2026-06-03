Fan Fest del Mundial 2026 en CDMX: fechas, accesos y todo lo que debes saber

La pasión mundialista volverá a tomar el corazón de la capital del país. Durante la Copa del Mundo de 2026, el Zócalo de la Ciudad de México se transformará en un enorme punto de reunión para los aficionados que quieran seguir los partidos, convivir con otros seguidores y disfrutar de diversas actividades relacionadas con el torneo más importante del futbol.

La Plaza de la Constitución será nuevamente una de las sedes oficiales para vivir la experiencia fuera de los estadios. Quienes asistan podrán disfrutar de las transmisiones en pantalla gigante, además de espacios recreativos, activaciones deportivas, venta de artículos temáticos y espectáculos musicales organizados a lo largo del evento.

Elementos de seguridad, protección civil y servicios de emergencia participarán en el operativo del evento./ Gobierno de la CDMX

Las actividades comenzarán con la jornada inaugural del Mundial. El 11 de junio está programada la ceremonia de apertura a las 11:30 horas, mientras que el encuentro entre México y Sudáfrica se disputará a las 13:00 horas. El festival permanecerá activo hasta el 19 de julio, fecha en que concluirá la justa internacional.

Un operativo de gran escala para resguardar el Fan Fest

Ante la expectativa de recibir a miles de visitantes nacionales y extranjeros, las autoridades diseñaron un dispositivo especial de vigilancia y atención. El esquema contempla la participación de 3 mil 411 policías, entre ellos 2 mil 275 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

El despliegue también incluirá 339 unidades vehiculares, así como la colaboración de la Fuerza de Tarea Conjunta, integrada por personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

A estas labores se sumarán más de 100 servidores públicos de distintas dependencias capitalinas y más de 30 integrantes de la Cruz Roja, quienes brindarán apoyo preventivo y atención en caso de emergencias durante el desarrollo de las actividades.

La fiesta mundialista llegará al Centro Histórico con actividades para aficionados nacionales y extranjeros./ IA

¿Qué tendrán que hacer los asistentes para ingresar?

Para acceder al Fan Fest, los visitantes deberán atravesar un esquema de control dividido en tres cinturones de seguridad y siete puntos de revisión. El primer filtro consistirá únicamente en una inspección visual, mientras que el segundo incluirá revisiones aleatorias y orientación sobre los objetos que no estarán permitidos dentro del recinto.

El tercer nivel de control dependerá de la capacidad disponible en el momento y contemplará una revisión obligatoria para quienes busquen ingresar al área principal del evento. Los accesos habilitados estarán ubicados principalmente en las calles 20 de Noviembre y Pino Suárez, además de corredores peatonales del Centro Histórico como Francisco I. Madero y 5 de Mayo.