Gobiernos de Sonora y Tamaulipas rechazan investigación de EU contra Durazo y Villarreal
Tras los señalamientos sobre una supuesta investigación de autoridades de Estados Unidos contra los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, las áreas de Comunicación Social de ambos gobiernos rechazaron dichas versiones y aseguraron que la información es falsa.
Paloma Terán, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social de Sonora, así como Gerardo Algarín, responsable de Comunicación en Tamaulipas, desmintieron los reportes que apuntaban a una presunta indagatoria en contra de los mandatarios estatales.
Sonora niega acusaciones contra Alfonso Durazo
Paloma Terán, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno de Sonora, negó que el gobernador Alfonso Durazo enfrente investigaciones por parte de autoridades estadounidenses.
La funcionaria calificó la información como falsa y aseguró que no existe ninguna notificación oficial que respalde los señalamientos difundidos por el medio estadounidense.
Es completamente falsa la información publicada por el medio Los Angeles Times respecto del gobernador Alfonso Durazo Montaño.— Paloma Teran V (@palomateranv) June 3, 2026
El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos.…
Tamaulipas rechaza señalamientos contra Américo Villarreal
En la misma línea, Gerardo Algarín, coordinador general de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, desmintió las acusaciones contra Américo Villarreal. El funcionario afirmó que se trata de "señalamientos falsos" que buscan presentar acusaciones de gran gravedad sin pruebas que las respalden.
Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas por @latimes sobre el Gobernador Américo Villarreal Anaya.— gerardoalgarin (@yosoyalgarin) June 3, 2026
Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde. (1/2)
¿Qué dijo Los Angeles Times?
Según información publicada por Los Angeles Times, los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, habrían sido objeto de medidas migratorias por parte de autoridades estadounidenses en el contexto de investigaciones penales desarrolladas en Washington.
El medio señala que, de acuerdo con fuentes consultadas de manera anónima, la visa de Durazo habría sido revocada desde el año pasado. En cuanto a Villarreal, la publicación sostiene que la investigación estaría vinculada con una presunta red de contrabando de combustible robado, actividad ilegal conocida en México como huachicol, según personas cercanas al caso citadas por el diario estadounidense.