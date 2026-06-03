Gobiernos de Sonora y Tamaulipas rechazan investigación de EU contra Durazo y Villarreal

Tras los señalamientos sobre una supuesta investigación de autoridades de Estados Unidos contra los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, las áreas de Comunicación Social de ambos gobiernos rechazaron dichas versiones y aseguraron que la información es falsa.

Paloma Terán, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social de Sonora, así como Gerardo Algarín, responsable de Comunicación en Tamaulipas, desmintieron los reportes que apuntaban a una presunta indagatoria en contra de los mandatarios estatales.

Sonora niega acusaciones contra Alfonso Durazo

Paloma Terán, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno de Sonora, negó que el gobernador Alfonso Durazo enfrente investigaciones por parte de autoridades estadounidenses.

La funcionaria calificó la información como falsa y aseguró que no existe ninguna notificación oficial que respalde los señalamientos difundidos por el medio estadounidense.

Es completamente falsa la información publicada por el medio Los Angeles Times respecto del gobernador Alfonso Durazo Montaño.



El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos.… — Paloma Teran V (@palomateranv) June 3, 2026

Alfonso Durazo Montaño es un político y abogado mexicano que se desempeña como gobernador del estado de Sonora. / @AlfonsoDurazoMontano

Tamaulipas rechaza señalamientos contra Américo Villarreal

En la misma línea, Gerardo Algarín, coordinador general de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, desmintió las acusaciones contra Américo Villarreal. El funcionario afirmó que se trata de "señalamientos falsos" que buscan presentar acusaciones de gran gravedad sin pruebas que las respalden.

Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas por @latimes sobre el Gobernador Américo Villarreal Anaya.



Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde. (1/2) — gerardoalgarin (@yosoyalgarin) June 3, 2026

Américo Villarreal Anaya gobernador de Tamaulipas. / @dr.americovillarreal

¿Qué dijo Los Angeles Times?

Según información publicada por Los Angeles Times, los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, habrían sido objeto de medidas migratorias por parte de autoridades estadounidenses en el contexto de investigaciones penales desarrolladas en Washington.