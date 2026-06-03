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Gobiernos de Sonora y Tamaulipas rechazan investigación de EU contra Durazo y Villarreal

Gobiernos de Sonora y Tamaulipas rechazan investigación de EU contra Durazo y Villarreal. / Redes sociales
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 10:03 - 03 junio 2026
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Tras las acusaciones difundidas por un medio estadounidense, funcionarios de ambos estados aseguraron que no existen pruebas, expedientes ni notificaciones oficiales contra los gobernadores.

Tras los señalamientos sobre una supuesta investigación de autoridades de Estados Unidos contra los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, las áreas de Comunicación Social de ambos gobiernos rechazaron dichas versiones y aseguraron que la información es falsa.

Paloma Terán, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social de Sonora, así como Gerardo Algarín, responsable de Comunicación en Tamaulipas, desmintieron los reportes que apuntaban a una presunta indagatoria en contra de los mandatarios estatales.

Sonora niega acusaciones contra Alfonso Durazo

Paloma Terán, titular del Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno de Sonora, negó que el gobernador Alfonso Durazo enfrente investigaciones por parte de autoridades estadounidenses.

La funcionaria calificó la información como falsa y aseguró que no existe ninguna notificación oficial que respalde los señalamientos difundidos por el medio estadounidense.

Alfonso Durazo Montaño es un político y abogado mexicano que se desempeña como gobernador del estado de Sonora. / @AlfonsoDurazoMontano

Tamaulipas rechaza señalamientos contra Américo Villarreal

En la misma línea, Gerardo Algarín, coordinador general de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, desmintió las acusaciones contra Américo Villarreal. El funcionario afirmó que se trata de "señalamientos falsos" que buscan presentar acusaciones de gran gravedad sin pruebas que las respalden.

Américo Villarreal Anaya gobernador de Tamaulipas. / @dr.americovillarreal

¿Qué dijo Los Angeles Times?

Según información publicada por Los Angeles Times, los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, habrían sido objeto de medidas migratorias por parte de autoridades estadounidenses en el contexto de investigaciones penales desarrolladas en Washington.

El medio señala que, de acuerdo con fuentes consultadas de manera anónima, la visa de Durazo habría sido revocada desde el año pasado. En cuanto a Villarreal, la publicación sostiene que la investigación estaría vinculada con una presunta red de contrabando de combustible robado, actividad ilegal conocida en México como huachicol, según personas cercanas al caso citadas por el diario estadounidense.

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