Reportan entrega de Marco Antonio Almanza a Estados Unidos por caso de presuntos nexos con Los Chapitos

Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, se habría entregado a las autoridades de Estados Unidos, de acuerdo con reportes difundidos este 29 de mayo. El exfuncionario es uno de los señalados por el gobierno estadounidense dentro de una investigación por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

La información surge semanas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusara a varios funcionarios y exfuncionarios sinaloenses de supuestamente colaborar con el grupo criminal a cambio de sobornos y protección institucional. Entre ellos figura Almanza Avilés, quien dirigió la Policía de Investigación estatal entre 2017 y 2022.

Marco Antonio Almanza Avilés fue señalado por autoridades estadounidenses de presuntamente colaborar con Los Chapitos. / RS

¿De qué acusan a Marco Antonio Almanza?

Según los señalamientos realizados por autoridades estadounidenses, Almanza Avilés habría utilizado su posición dentro de la Policía de Investigación para favorecer las operaciones de Los Chapitos, permitiendo presuntamente el traslado de drogas y acciones contra grupos rivales. También se le acusa de recibir sobornos a cambio de protección.

La presunta entrega de Almanza ocurre en medio de una investigación internacional sobre el Cártel de Sinaloa. / Los Noticieristas

De comparecer ante la FGR a presuntamente entregarse a EU

El pasado 26 de mayo, Marco Antonio Almanza compareció de manera voluntaria ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán como parte de las investigaciones derivadas de las acusaciones estadounidenses. En ese momento rechazó cualquier vínculo con organizaciones criminales y aseguró que tenía la conciencia tranquila.

Incluso declaró ante medios de comunicación que no tenía intención de entregarse a Estados Unidos ni de colaborar como testigo protegido.