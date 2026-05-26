“Con la frente en alto”: Rubén Rocha Moya acude a la FGR tras acusaciones ligadas a Los Chapitos

Rubén Rocha Moya, acudió este martes 26 de mayo a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, donde rindió declaración ante autoridades federales luego de los señalamientos realizados en Estados Unidos sobre presunta protección a integrantes de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

La comparecencia se dio en medio de investigaciones y operativos recientes relacionados con estructuras criminales en distintos estados del país. Horas después de presentarse ante la autoridad ministerial, Rocha Moya difundió un posicionamiento público para confirmar su asistencia a la diligencia.

La comparecencia ocurrió tras señalamientos de Estados Unidos relacionados con Los Chapitos./ X

En el mensaje, el mandatario con licencia explicó que respondió a las preguntas formuladas por la representación del Ministerio Público Federal y reiteró que continuará disponible para cualquier requerimiento legal que se presente más adelante.

“Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal. Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario”.

Rocha Moya también manifestó confianza en las instituciones mexicanas y en el sistema de justicia del país, además de respaldar políticamente a la presidenta Claudia Sheinbaum y al proyecto de la Cuarta Transformación.

Rocha Moya afirmó que mantiene confianza en las instituciones y el sistema judicial mexicano./ Captura de pantalla

¿Qué se sabe de los señalamientos contra Rubén Rocha Moya?

Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han informado sobre órdenes de captura, imputaciones formales o medidas judiciales en contra del gobernador con licencia derivadas de las acusaciones difundidas desde Estados Unidos.

Tampoco se ha detallado públicamente si existe una carpeta de investigación específica relacionada con las versiones que lo vinculan con presunta protección a integrantes de Los Chapitos.

Dentro de su posicionamiento, Rocha Moya afirmó que enfrentará el proceso con transparencia y defendiendo su postura frente a los señalamientos que han surgido en días recientes.

“Con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca. Inspirado, además, en el liderazgo honesto y de estadista de nuestra Presidenta e indiscutible Jefa del Estado Mexicano, que lucha con inteligencia y profundo patriotismo por el absoluto respeto a nuestra Soberanía Nacional, frente a cualquier intento de mancillarla”.

La comparecencia ocurrió luego de que trascendiera la presencia de Rocha Moya en instalaciones federales ubicadas en la capital sinaloense. Sin embargo, hasta el momento la FGR no ha emitido información oficial sobre el contenido de la declaración ni sobre el alcance legal de la diligencia.

La FGR no ha informado sobre imputaciones formales contra el mandatario con licencia./ X