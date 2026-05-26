¿Dónde se hará la Ola Más Grande del Mundo en México? Aquí te decimos

La Ciudad de México modificó la fecha del evento con el que buscará imponer un nuevo Récord Guinness con la llamada Ola Más Grande del Mundo, una actividad que reunirá a miles de aficionados como parte de la cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026.

El Gobierno capitalino informó que la dinámica ya no se realizará el próximo 31 de mayo, como se había anunciado originalmente, y ahora quedó reprogramada para el 6 de junio.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer el cambio mediante una publicación en redes sociales, donde invitó nuevamente a la ciudadanía a sumarse a esta actividad masiva sobre Paseo de la Reforma.

Paseo de la Reforma reunirá a miles de personas para recrear la histórica ola nacida en el Mundial de 1986./ Pixabay

“¡La Ola más grande del mundo tiene nueva fecha! Este 6 de junio la llevaremos a cabo. Forma parte del Récord Guinness y hagamos historia”, publicó esta mañana Brugada Molina.

La intención de las autoridades es reunir a miles de personas entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta de El Caballito, tramo donde se desarrollará el intento oficial para romper la marca mundial.

¡La Ola más grande del mundo tiene nueva fecha!



Este 6 de junio la llevaremos a cabo. Forma parte del Récord Guinness y hagamos historia. pic.twitter.com/COSE8JeZJk — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 26, 2026

¿Por qué la CDMX quiere romper el récord de la ola más grande?

La actividad busca rendir homenaje a una de las tradiciones más emblemáticas del futbol mexicano. La famosa “ola” surgió durante la Copa del Mundo de 1986 en el Estadio Azteca, cuando aficionados comenzaron a levantarse de manera consecutiva en distintas secciones del inmueble hasta crear un movimiento sincronizado que después se volvió popular en estadios de todo el planeta.

Aficionados mexicanos participarán en un evento masivo inspirado en la tradición futbolera del Estadio Azteca./ Pixabay

Desde abril, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México lanzó la convocatoria para participar en esta dinámica colectiva, considerada uno de los eventos promocionales más importantes rumbo a la justa mundialista que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

Aunque el Gobierno capitalino no explicó oficialmente la razón del cambio de fecha, la modificación ocurrió días después del anuncio relacionado con las actividades que encabezará la presidenta Claudia Sheinbaum por el segundo aniversario de su triunfo electoral de 2024.

A diferencia de otras movilizaciones masivas, en esta ocasión las actividades conmemorativas se distribuirán en distintos puntos del país y no únicamente en el Zócalo capitalino, situación que coincidió con el ajuste en el calendario de la convocatoria futbolera.