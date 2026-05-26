¡Oficial! Florentino Pérez al borde de precipicio ante candidatura de Enrique Riquelme; elecciones en el Real Madrid

Es oficial: habrá elecciones en el Real Madrid después de 20 años para nombrar o renombrar al presidente de la institución madrileña en donde Enrique José Riquelme Vives le hará frente a Florentino Pérez el próximo 7 de julio.

A través de un comunicado el equipo español dio a conocer una acta de reunión de la Junta Electoral del Real Madrid en donde se confirma la coronación de ambas candidaturas después de haberse examinado la documentación presentada de ambos.

Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, en conferencia de prensa | AP

Esto es lo que resalta el Real Madrid

“La Junta Electoral aprueba que las votaciones se celebrarán el próximo día 7 de junio de 2026, entre las 9:00 horas y las 20:00 horas, de forma ininterrumpida, en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid, Avenida Alejandro de la Sota s/n - Madrid, en donde quedarán instaladas las correspondientes mesas electorales. Esta información se enviará a todos los socios incluidos en el censo electoral”, resalta parte del acta.

Asimismo se resalta la legalización del proceso: “Esta Junta Electoral ha adoptado, en relación con el desarrollo operativo del procedimiento de emisión del voto por correo correspondiente al proceso electoral y en ejercicio de las facultades atribuidas por los Estatutos Sociales y por las Normas Electorales aprobadas para dicho proceso electoral, acuerdo complementario de voto por correo recogido en el Anexo ll.

Enrique Riquelme | IG @enriqueriquelmev

Todo esto después de que Enrique Riquelme se postulara como candidato a la presidencia del Real Madrid, acto que encendió el panorama institucional del club blanco, al punto de colocar muy cerca la posibilidad de celebrar elecciones por primera vez en casi dos décadas.

¿Qué dijo Riquelme rumbo a las elecciones?

Riquelme resaltó el riesgo de cara a estas elecciones: “Tenemos la obligación de dar un paso adelante, de ser los primeros que vamos con esa valentía y sobre todo vemos un grandísimo riesgo de que estas sean las últimas elecciones del Real Madrid.

“Es público y lo han dicho cada vez que han tenido oportunidad que se va a privatizar el club. Nos invitan a esta fiesta y creo que la responsabilidad como socio es que hay que ir”, mencionó el candidato a través de un video en el que dio a conocer su figura.

Enrique Riquelme | IG @enriqueriquelmev