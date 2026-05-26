La fiebre del futbol está llegando a su punto más alto rumbo a la gran fiesta del verano. Pero mientras los equipos se preparan para el torneo, una de las discusiones más grandes en la historia de la cultura popular ha quedado resuelta en México, y no precisamente dentro de un estadio. La leyenda mundial, Roberto Carlos, el histórico ‘Hombre Bala’, está de vuelta para poner fin al debate sobre quién tiene las mejores piernas.

¿El veredicto definitivo? Las mejores piernas son las de KFC, y el astro brasileño ha aparecido ante las cámaras con un rol muy claro: convertirse en el "entrenador" y el aval indiscutible de este título.

El veredicto del 'Hombre Bala'

Luego de años retirado de las canchas, Roberto Carlos anunció una nueva faceta totalmente diferente, pero completamente lógica para alguien con su trayectoria: incorporarse como el estratega y juez del equipo de piernas más grande y crujiente del mundo. El campeón del mundo en 2002 no viene a competir por el puesto, sino a certificar la receta, el tamaño y el sabor que han hecho de KFC las mejores piernas.

Para nadie es un secreto que el ex lateral brasileño hizo historia en los 90 y 2000 gracias al poder, volumen y musculatura de sus extremidades. Sin embargo, para este verano de 2026, el brasileño por fin encontró unas piernas que están a su altura. La diferencia es que estas no corren por la banda ni cobran tiros libres a 120 km/h, sino que conquistan a millones de mexicanos todos los días gracias a su inigualable sabor.

Un título indiscutible

Con este inesperado encuentro, se confirma que las mejores piernas, son las de KFC. El sabor, la textura crujiente y la preferencia histórica de los consumidores ahora cuentan con la firma y validación de la máxima autoridad en la materia.

La mejores piernas