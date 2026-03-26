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Futbol

Roberto Carlos visitó Jalisco para recorrer Puerto Vallarta y Tequila previo al Mundial

Roberto Carlos asistió a Tequila | Coordinación General de Crecimiento y Desarrollo
Roberto Carlos asistió a Tequila | Coordinación General de Crecimiento y Desarrollo
Rafael Trujillo 22:34 - 25 marzo 2026
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El exfutbolista y campeón del mundo se alista para la Copa del Mundo en México

El exfutbolista brasileño Roberto Carlos, leyenda del Real Madrid y campeón del Mundo, se encuentra de visita en el estado de Jalisco, donde realizó un recorrido por dos de sus destinos más representativos: Puerto Vallarta y el Tequila.

El exjugador estuvo acompañado por autoridades estatales, entre ellas Mauro Garza Marín, Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, quien encabezó parte de la agenda enfocada en fortalecer la proyección internacional de la entidad.

Durante su visita, el brasileño conoció la oferta turística, cultural y gastronómica de ambas localidades, así como las condiciones que han posicionado a Jalisco como un destino relevante para visitantes nacionales e internacionales.

Roberto Carlos recorrió el estado de Jalisco | Coordinación General de Crecimiento y Desarrollo

Recorrido por Puerto Vallarta

En Puerto Vallarta, Roberto Carlos recorrió el malecón y distintos puntos turísticos del destino, donde pudo observar de primera mano su desarrollo y conectividad.

De acuerdo con lo informado, el exfutbolista visitó espacios clave donde pudo constatar el 'dinamismo del destino, su conectividad y la confianza que hoy lo posicionan como uno de los preferidos a nivel global'.

La visita también contó con la participación de Luis Munguía, quien acompañó el recorrido junto con otras autoridades locales.

Roberto Carlos estuvo en el estado mundialista | Coordinación General de Crecimiento y Desarrollo

Experiencia cultural en Tequila

Posteriormente, el exjugador se trasladó a Tequila, donde tuvo un acercamiento con la tradición que rodea a la bebida emblemática de México. Durante su estancia, recorrió instalaciones productivas y conoció el proceso que ha dado reconocimiento internacional a esta región.

En este recorrido también participó Michelle Fridman, quien destacó la importancia de seguir impulsando al estado como un destino competitivo, seguro y en crecimiento.

Roberto Carlos visitó Tequila | Coordinación General de Crecimiento y Desarrollo

La visita del exfutbolista se da en un contexto relevante para la entidad, ya que Jalisco será una de las sedes del próximo Copa del Mundo de la FIFA 2026, con partidos programados en el Estadio Akron.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

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