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Futbol

Rayadas toma mínima ventaja en la Final contra América

Jugadoras de Rayadas de Monterrey en celebración en la Final de ida contra América en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Jugadoras de Rayadas de Monterrey en celebración en la Final de ida contra América en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Ricardo Olivares 23:22 - 14 mayo 2026
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Un solitario gol de Alice Soto acercó a las pupilas de Amandine Miquel a otro título de Liga MX Femenil

Con ventaja parcial y con el apoyo de su afición en el Estadio Monterrey, las Monterrey pegaron primero en la final de ida del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil ante América, en un duelo intenso que dejó todo abierto para la vuelta del próximo domingo.

El conjunto regiomontano comenzó con mayor iniciativa y generó la primera jugada de peligro al minuto 16, cuando Alice Soto sacó un disparo desde fuera del área que pasó apenas a un costado del arco defendido por Sandra Paños.

Jugadoras de Rayadas de Monterrey en celebración en la Final de ida contra América en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Jugadoras de Rayadas de Monterrey en celebración en la Final de ida contra América en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

La insistencia de Rayadas tuvo recompensa al minuto 25. Nuevamente Alice Soto apareció como protagonista tras escaparse sola al área y definir con un potente disparo para abrir el marcador y hacer explotar el inmueble albiazul.

Las dirigidas por Amandine Miquel, mantuvieron la presión y estuvieron cerca de ampliar la ventaja al 39’, cuando Jermaine Seoposenwe remató dentro del área, pero Sandra Paños reaccionó de gran manera para evitar el segundo tanto de las locales.

Jugadoras de Rayadas en celebración ante América en la Final de ida de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Jugadoras de Rayadas en celebración ante América en la Final de ida de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

América respondió antes del descanso. Al minuto 44, Scarlett Camberos probó suerte con un disparo de larga distancia que pasó rozando el poste izquierdo del arco defendido por Paola Manrique.

Para la segunda mitad, Rayadas parecía aumentar su ventaja al minuto 55, cuando Christina Burkenroad empujó el balón dentro del área tras un servicio preciso. Sin embargo, la anotación fue anulada por fuera de lugar tras la revisión arbitral.

Con el marcador favorable para Rayadas, la serie quedó abierta y la definición del título se trasladará a la capital del país. El partido de vuelta se disputará el domingo 17 de mayo a las 12:00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Jugadoras de Rayadas de Monterrey en celebración en la Final de ida contra América en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Jugadoras de Rayadas de Monterrey en celebración en la Final de ida contra América en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
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