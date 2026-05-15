Liga MX: Final Clausura 2026, al momento

A sólo 90 minutos de la Final. Los partidos de Ida de Semifinales del Clausura 2026 de la Liga MX ya son historia, con lo que dos equipos ya se perfilan para medirse en la Gran Final del torneo, siempre y cuando los resultados se mantengan.

Resultados en la Ida

Cruz Azul y Chivas, el tercero y segundo de la clasificatoria respectivamente, se encargaron de abrir la actividad el pasado miércoles. El partido terminó igualado a dos goles por bando con la Máquina viniendo de atrás en dos ocasiones. ahora se enfrentarán en el Jalisco para definir al primer finalista.

Un día más tarde, Club Universidad, líder del torneo, visitó a Pachuca, el cuarto clasificado. Tras los 90 minutos, los Tuzos aprovecharon la localía y ganaron por la mínima. Ahora los universitarios deberán buscar la remontada en casa.

Pedro Vite y Brian García peleando por el balón en las Semifinales de Ida entre Pumas y Pachuca | MEXSPORT

Así se jugaría la Final

Tras los resultados de Ida, la Final del futbol mexicano tendría por primera vez en la historia un partido por el campeonato entre Pachuca y Chivas. Los Tuzos al tener la ventaja en el marcador, tienen el pase a la siguiente ronda, mientras que Chivas estarían avanzando pues la posición en la tabla les daría el pase con un empate.

Trofeo de la Liga MX | IMAGO7

Pumas y Cruz Azul por las remontadas

Pese a que, en este momento ni Cruz Azul y Pumas están clasificados a la Final del Clausura 2026, ambos tienen la misma misión. Ganar por un gol en el partido de Vuelta. Para los universitarios la tarea parece más sencilla pues, cerrarán en casa y el empate global les dará el pase a la siguiente ronda. Ante esto, cualquier triunfo en CU o un empate en el global los llevaría a la siguiente ronda.

La Máquina batallará un poco más debido a que deberá cerrar la serie y suman ocho eliminatorias consecutivas sin poder avanzar con el partido de Vuelta siendo visitantes. Aun así, con un triunfo en el Jalisco, podrán acceder a la Final.