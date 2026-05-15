NFL 2026: revelan los partidos más importantes de la temporada; México volverá a recibir un juego oficial

La NFL calentó motores rumbo a la temporada 2026 luego de revelar varios de los partidos más esperados del calendario antes de su lanzamiento oficial. Entre los encuentros confirmados destacan duelos divisionales, partidos internacionales históricos y varios juegos estelares en horario prime time.

Patrick Mahomes, Josh Allen, Lamar Jackson y Dak Prescott serán protagonistas de una campaña que apunta a ser una de las más mediáticas de los últimos años.

La temporada arrancará en Australia

La Semana 1 tendrá un momento histórico con el partido entre San Francisco 49ers y Los Angeles Rams en Melbourne, Australia. Será el primer juego oficial de temporada regular disputado en territorio australiano y marcará el inicio internacional de la campaña 2026.

Además, durante esa misma semana también destacan el clásico entre Dallas Cowboys y New York Giants en Sunday Night Football, así como el choque entre Denver Broncos y Kansas City Chiefs en Monday Night Football.

El primer Thursday Night Football de la temporada

Otro de los encuentros más esperados llegará en la Semana 2, cuando Detroit Lions reciba a Buffalo Bills en Thursday Night Football. Muchos aficionados consideran este partido como un posible adelanto de Super Bowl debido al nivel mostrado por ambos equipos en los últimos años.

Logo de la NFL en juego de pretemporada en 2021 | AP

Brasil, Londres y París recibirán juegos históricos

La NFL seguirá expandiéndose internacionalmente con partidos en distintos continentes.

En la Semana 3, Baltimore Ravens enfrentará a Dallas Cowboys en Río de Janeiro, Brasil, marcando el primer juego oficial de NFL en ese país.

Posteriormente, Londres tendrá actividad durante tres semanas consecutivas:

Semana 4: Indianapolis Colts vs Washington Commanders

Semana 5: Philadelphia Eagles vs Jacksonville Jaguars

Semana 6: Houston Texans vs Jacksonville Jaguars

Mientras tanto, París hará historia en la Semana 7 con el duelo entre Pittsburgh Steelers y New Orleans Saints.

España, Alemania y México también tendrán NFL

Madrid recibirá su primer partido oficial de temporada regular en la Semana 9, cuando Cincinnati Bengals enfrente a Atlanta Falcons. Alemania volverá a ser sede en la Semana 10 con el choque entre New England Patriots y Detroit Lions en Múnich.

Por otro lado, México tendrá nuevamente NFL en el renovado Estadio Banorte. El partido confirmado será entre Minnesota Vikings y San Francisco 49ers durante la Semana 11 en la Ciudad de México, marcando el regreso oficial de la liga al país tras varios años de ausencia.

NFL apuesta por la cultura chilanga en su regreso a México | NFL

Thanksgiving tendrá cartelera de lujo

La tradicional jornada de Thanksgiving volverá a reunir algunos de los encuentros más mediáticos del año. La actividad comenzará con Green Bay Packers vs Los Angeles Rams durante el Thanksgiving Eve.

Posteriormente, el Día de Acción de Gracias tendrá los siguientes partidos:

Detroit Lions vs Chicago Bears

Philadelphia Eagles vs Dallas Cowboys

Buffalo Bills vs Kansas City Chiefs

Además, el fin de semana cerrará con el duelo entre Denver Broncos y Pittsburgh Steelers en el ya tradicional Black Friday.