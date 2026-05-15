¿Bien expulsado? exárbitros se posicionan sobre la tarjeta roja a Bauermann

Pachuca pegó primero en las Semifinales del Clausura 2026 la Liga MX. Los Tuzos vencierona a Universidad Nacional por la mínima y ahora viajarán a la Ciudad de México en busca de cerrar la Serie y acceder a la Final. Sin embargo, deberán hacerlo sin uno de sus jugadores clave, Eduardo Bauermann.

Al minuto 86, Bauermann perdió el balón en una clara desconcentración. Juninho, quien recién había entrado, le robó el balón y se perfilaba rumbo a la portería de Carlos Moreno, sin embargo, al intentar recuperar el esférico, el defensor contactó en el tobillo al jugador de Pumas provocando su caída.

En un inicio el árbitro de campo, Ismael Rosario López Peñuelas sancionó la acción con una amarilla sin embargo, tras un llamado del silbante de VAR Guillermo Pacheco, el central vio que Bauermann era el último jugador y Juninho podía perfilarse rumbo a la portería. Ante esto, decidió expulsar al jugador de los Tuzos.

Tras una revisión en el VAR el árbitro decidió expulsar a Bauermann | MEXSPORT

La reacción en redes

Cómo era de esperarse, la acción no tardó es ser comentada en redes sociales. Exábitros analizaron la jugada al ser un tema importante, especialmente por la ausencia del defensor para el partido de Vuelta en Ciudad Universitaria.

La mayoría de los exárbitros de la Liga MX opinaron de la misma forma, asegurando que el silbante tomó la decisión correcta al expulsar al jugador. Fernando Guerrero, Francisco Chacón y Eduardo Galván Basulto afirmaron que fue la acción acertada.

"Se cumple con las 4 consideraciones para tarjeta roja", "bien expulsado el jugador No 4 de Pachuca por impedir mediante una fanta una oportunidad manifiesta de Gol" y "Roja para Bauermann, bien el VAR" fueron algunos de los comentarios de los exsilbantes.

Bauermann salió del terreno de juego tras ser expulsado en la Semifinal entre Pachuca y Pumas | MEXSPORT

No todo están de acuerdo

Pese a que estos silbantes se mostraron de acuerdo con la decisión tomada en el terreno de juego, no todos opinaron así. Arturo Brizio Carter, analista de Fox, aseguró que la acción no era roja debido a que la acción iba a la banda.

El exsilbante incluso consideró que Guillermo Pacheco Larios se equivocó al llamar a su compañero al VAR y que, en caso de seguir con estas acciones, el silbante podría ser castigado de cara al Mundial en el que estará participando.