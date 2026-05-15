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Futbol

Esta es la alineación de Efraín Juárez ante Pachuca; Juninho inicia en la banca

Juninho celebra en el América vs Pumas l Miguel Pontón
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 18:53 - 14 mayo 2026
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El delantero brasileño será suplente para la Ida frente a Tuzos

Universidad Nacional visita el Estadio Hidalgo para verse las caras con el equipo dirigido por Esteban Solari. Después de una dura serie de Cuartos de Final ante América, Efraín Juárez optó por modificar su once titular.

¿Cuál es la alineación de Pumas vs Pachuca en la Semifinal de Ida?

Los movimientos más significativos fueron los de Juninho y Uriel Antuna, jugadores que realizaron esfuerzos físicos importantes en la Vuelta ante América, incluso el ‘Brujo’ tuvo que salir por desgaste.

Uriel Antuna, de Pumas, ante América l Miguel Pontón

En los Cuartos de Final, Pumas utilizó a Robert Morales y Juninho como titulares, sin embargo, el brasileño mostraba dificultades para aguantar todo el partido, por lo que en la Ida ante Tuzos, únicamente el artillero paraguayo iniciará. 

Por otro lado, Uriel Antuna salió de cambio al minuto 62. Efraín Juárez movió su esquema para que Pablo Bennevendo y Antonio Leone entren al once inicial para el duelo de Ida en la Bella Airosa. 

Así se parará Pumas en Hidalgo

Pablo Bennevendo, Antonio Leone, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo serán los titulares en la defensa para Pumas esta noche, mientras que en el mediocampo irá Rodrigo López, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla y Jordan Carrillo. Robert Morales en la punta y para defender el arco auriazul, Keylor Navas

Keylor Navas, portero de Pumas | IMAGO7

Efraín Juárez optó por cuidar sus piezas que mostraron dificultades físicas ante América, para poder cerrar con mayor intensidad en el duelo definitorio del boleto a la Gran Final del Clausura 2026.

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