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Futbol

'Puma desde la cuna': ¿cuándo se estrena la película de Universidad Nacional?

Jugadores de Pumas en celebración contra América en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Jugadores de Pumas en celebración contra América en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 09:04 - 14 mayo 2026
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El filme sobre el Clausura 2026 del conjunto auriazul verá la luz en unos días

Previo al arranque de la Liguilla del Clausura 2026, el club universitario presentó oficialmente su película 'Puma desde la cuna', una producción de Guerreros Films que llevará a la pantalla grande parte de la intimidad del equipo auriazul durante el torneo.

La cinta documenta el trabajo de Pumas durante una etapa específica del Clausura 2026, ya que las grabaciones se realizaron entre febrero y marzo, meses clave en el desarrollo del equipo antes de llegar a la fase final del campeonato. El proyecto busca mostrar una mirada distinta del club, más allá de lo que ocurre únicamente en la cancha.

Pumas tras la victoria ante América | IMAGO7

Estreno de 'Puma desde la cuna' en Cinépolis

De acuerdo con lo presentado por el club, 'Puma desde la cuna' se estrenará en mayo y llegará a más de 100 salas de Cinépolis. Aunque Pumas ya confirmó el mes de lanzamiento, la fecha oficial de estreno todavía está por definirse, por lo que se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre la preventa y las ciudades donde estará disponible.

El presidente del club, Luis Raúl González, destacó que la película es motivo de orgullo para la institución y aclaró que el proyecto no se realizó en función de los resultados deportivos del equipo. Según explicó, la planeación contemplaba desde un inicio grabar entre febrero y marzo para estrenar en mayo, independientemente del desempeño de Pumas en el Clausura 2026.

Pumas presenta una historia más allá de la Liguilla

Otro de los puntos relevantes es que el club no financió la producción de la película, de acuerdo con lo confirmado por González. Esto refuerza el carácter externo del proyecto, encabezado por Guerreros Films, con la intención de retratar la identidad universitaria, la pasión de la afición y el entorno que rodea al equipo durante una parte del campeonato.

Así, mientras Pumas se prepara para enfrentar a Pachuca en una serie de alta expectativa dentro de la Liguilla, el club también alista su llegada al cine con ‘Puma desde la cuna’, película que se estrenará el 28 mayo en Cinépolis y que promete acercar a los aficionados a una faceta más íntima del conjunto auriazul.

Pumas tras la victoria ante América | IMAGO7
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