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Futbol

Barcelona responde a las declaraciones de Florentino Pérez y las acusa de "patéticas"

Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, en conferencia de prensa | AP
Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, en conferencia de prensa | AP
Emiliano Arias Pacheco 10:04 - 14 mayo 2026
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El presidente del Real Madrid tuvo una reciente rueda de prensa en la que recordó el ‘Caso Negreira’

La semana del Real Madrid ha sido una de las más turbulentas en la historia de la Casa Blanca. Florentino Pérez dio una conferencia de prensa y señaló al Barcelona -otra vez- por el 'Caso Negreira'; además de que aseguró que no quiere tener ningún trato con el club blaugrana.

Ante las declaraciones del presidente merengue, Rafa Yuste, vicepresidente del Barcelona, acusó de "patéticas y llenas de falsedad". El directivo señaló antes de la comida de las directivas de LaLiga, que también tomarán medidas al respecto por las declaraciones de Pérez. 

"Son patéticas y llenas de falsedades. Eso es lo que me han parecido. Es de una total falsedad. Esto no es así, objetivamente hablando. Él sabrá. Nosotros nos vamos a defender. Por encima de todos está el club y el club no lo toca nadie (...) El tema está en manos del departamento jurídico. Cuando tengamos más evolución de lo que se estudia, lo comunicaremos, lo haremos llegar. Pero hay líneas rojas que no se pueden pasar y este hombre ya las ha pasado", comentó el también presidente interino del Barcelona.
Lamine Yamal responde a Bellingham tras el triunfo del Barcelona en El Clásico| AP
Lamine Yamal, jugador del Barcelona| AP

¿Qué dijo Florentino Pérez?

Durante su intervención en la conferencia de prensa, Pérez aseguró que el club merengue prepara documentación para presentar ante la UEFA y sostuvo que no dejarán de insistir en el tema. Ya durante la entrevista afirmó que en LaLiga son los únicos que se mantienen insistiendo.

"Estamos preparando un dossier de 500 páginas que presentaremos a la UEFA. Aunque el presidente de los árbitros diga qué debemos olvidarlo, no lo haremos. El Caso Negreira es el mayor caso de corrupción en la historia del futbol", afirmó el mandatario del Real Madrid el pasado martes.

Un día más tarde, durante la entrevista, el directivo español comentó "Le he hablado (con Aleksander Čeferin) y sabe que lo vamos a presentar el año que viene... Me he enterado cuando se ha abierto el proceso judicial y los primeros que nos personamos, y únicos, es el Real Madrid". 

Florentino Pérez en conferencia de prensa | AP
Florentino Pérez en conferencia de prensa | AP

También se lanzó contra LaLiga

Pérez no sólo se lanzó en contra del Barcelona, sino que también cuestionó la integridad de la Liga por no mantener una investigación más intensa contra el conjunto blaugrana. De hecho, el directivo aseguró que la institución ahora es 'cómplice' del Barcelona.

"Luego LaLiga es cómplice de esa cosa, porque no dicen nada. Y luego el presidente del comité de árbitro sabe lo que dice. Bueno, hay que olvidarlo, que eso ya ha pasado hace mucho tiempo... Pero si el mundo está esperando que se resuelva el mayor caso de corrupción en el futbol y en la historia del futbol en el mundo... Es una corrupción sistémica, que dijo el juez instructor.. Y la liga se persona y no dice nada"

Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, en conferencia de prensa | AP
Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, en conferencia de prensa | AP
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