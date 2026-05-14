Andrés Guardado revela que estuvo cerca de fichar con el Atlético de Madrid

Andrés Guardado fue, es y será uno de los grandes futbolistas mexicanos de la historia, todo gracias a su carrera en el Viejo Continente. El Principito se convirtió en el jugador nacional con mayor cantidad de partidos en Europa, siendo España uno de sus destinos predilectos.

En territorio ibérico, el oriundo de Guadalajara jugó en el Deportivo La Coruña, Valencia y Real Betis, aunque recientemente reveló que estuvo cerca de jugar para un grande de LaLiga. En entrevista con El Camino de Mario, canal de Youtube del exfutbolista Mario Suárez, el jugador mexicano comentó que estuvo cerca de ser futbolista del Atlético de Madrid, pero rechazó la oferta para jugar Champions con el Valencia.

"Yo quería jugar la Champions y el Valencia era espectacular, era el de Emery. Cuando me llegó la oferta, tenía al Atleti y al Sevilla, por eso me fui al Valencia. Filipe (Luis) me dijo que me fuera al Atleti, pero estaba cegado con la Champions. Al año llegó Simeone y el resto es historia", comentó el excapitán mexicano.

Andrés Guardado, en Valencia | MEXSPORT

El paso tortuoso del Principito por Valencia

Pese a que fue uno de los jugadores más desequilibrantes con el Depor, el paso por Valencia no fue poco reconocido. Andrés comentó en la entrevista que llegó al cuadro de los Murciélagos por Unai Emery, pero con otros entrenadores se fue relegado.

"Yo venía de ser el mejor mediocampista de La Liga Adelante y me hacen lateral porque se va Jordi Alba. Empecé a jugar ahí, no es una posición que me beneficie, puedo cumplir porque la cumplí. Jugué mucho, no creo que fuese malo, pero no era el Andrés Guardado del Dépor. En la Selección me dijeron que no querían un lateral y dije que tenía que buscarme la vida. Llegó la oferta del Leverkusen y me fui, por miedo a perderme el Mundial 2014", agregó.

Andrés Guardado, en Valencia | MEXSPORT

¿Tuvo un problema con Manuel Pellegrini?

El cinco veces mundialista también agregó que tuvo un problema con Manuel Pellegrini, en su etapa en el Real Betis. Por si fuera poco, el canterano del Atlas mencionó al conjunto de Sevilla como el "club de su vida".

"Manuel Pellegrini es un entrenador super especial. Con él fue espectacular, hasta que hubo un detalle que me hizo explotar. Nos peleamos fuerte, es parte de la razón por la que me voy a México. Si no me hubiese peleado, no me habría ido", sentenció.