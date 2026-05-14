Barcelona acelera por João Pedro; el brasileño gana fuerza como heredero de Lewandowski

El Barcelona ya comienza a mover piezas pensando en el próximo mercado de fichajes y uno de los nombres que más fuerza ha tomado en las últimas horas es el de João Pedro.

De acuerdo con distintos reportes desde España y Brasil, el conjunto blaugrana mantiene un fuerte interés en el atacante brasileño del Chelsea, quien sería visto como una opción ideal para reforzar la delantera de cara a la próxima temporada.

La búsqueda de un nuevo referente ofensivo se volvió prioridad para el Barça ante el incierto futuro de Robert Lewandowski, cuya continuidad luce cada vez más complicada. Además, el interés del Paris Saint-Germain por Julián Álvarez habría provocado que la directiva culé comenzara a enfocarse seriamente en otras alternativas más viables económicamente.

João Pedro encaja en el perfil que busca el Barcelona

Según la información publicada en España, el brasileño gusta mucho dentro de la dirección deportiva encabezada por Deco, principalmente por su versatilidad ofensiva y capacidad para jugar en distintas posiciones del ataque.

João Pedro puede desempeñarse como centrodelantero, mediapunta o atacante por los costados, características que encajan con la idea futbolística de Hansi Flick para el nuevo proyecto blaugrana.

Además, el atacante brasileño viene de una temporada destacada en Inglaterra, donde logró consolidarse como uno de los futbolistas más importantes ofensivamente dentro del Chelsea.

Napoli recibe al Chelsea en la Champions League | AP

El precio sería el principal obstáculo para el Barça

Aunque el interés es real, la operación no luce sencilla. Reportes apuntan a que el Chelsea pediría alrededor de 70 millones de euros para dejar salir al delantero brasileño, una cifra que obligaría al Barcelona a buscar fórmulas financieras creativas para intentar cerrar el fichaje.

João Pedro celebrando con el Chelsea l AP

El club catalán analizaría opciones como pagos diferidos, variables o incluso incluir jugadores dentro de la negociación para facilitar la operación.

De momento, João Pedro aparece como uno de los nombres más fuertes en la lista del Barcelona para reforzar el ataque, en un verano que promete ser clave para el futuro del conjunto blaugrana.