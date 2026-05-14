¿Qué hacía U2 en el Salón Los Ángeles? ¿Bailando un buen danzón?

La Ciudad de México volvió a convertirse en escenario internacional luego de que U2 eligiera el histórico Salón Los Ángeles, en la colonia Guerrero, para grabar nuevas escenas del videoclip de “Street of Dreams”, tema que formará parte de su próximo álbum de estudio.

La presencia de Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. provocó auténtica locura entre fanáticos mexicanos que durante horas siguieron cada pista de la producción a través de redes sociales, recorriendo distintos puntos del Centro Histórico y finalmente llegando al mítico recinto capitalino.

Desde temprano, algunos seguidores habían detectado movimiento relacionado con la banda en calles como 5 de Mayo y zonas cercanas al MIDE, donde los músicos fueron vistos sobre un autobús escolar intervenido con grafiti como parte de las grabaciones. Pero el momento más esperado llegaría entrada la noche, cuando el corazón de la colonia Guerrero se transformó en un enorme set cinematográfico.

U2 se lanzó a la colonia Guerrero para continuar con las grabaciones de su video “Street of Dreams” / Especial

El Salón Los Ángeles se convirtió en escenario de U2

La producción cerró varias calles alrededor del Salón Los Ángeles, uno de los sitios más emblemáticos de la vida nocturna y cultural de la Ciudad de México. Camionetas, equipo técnico, vallas metálicas y personal de seguridad comenzaron a instalarse desde horas antes mientras decenas de fanáticos intentaban confirmar si realmente la agrupación grabaría dentro del recinto.

Conforme avanzaba la noche, el ambiente comenzó a sentirse más parecido al de un concierto improvisado que al de una filmación. Los seguidores gritaban, cantaban temas clásicos de U2 y levantaban sus celulares esperando captar aunque fuera unos segundos de Bono o The Edge.

El momento más emocionante ocurrió cuando Bono apareció para saludar a los presentes desde el exterior del recinto, provocando una ola de gritos entre aproximadamente 500 personas reunidas detrás de las vallas.

Los cantantes saludaron a sus fieles seguidores que los esperaban desde la tarde del pasado miércoles / Gina Sánchez

Bono convivió con los fans pese al cansancio

El vocalista de U2 fue quien mostró mayor cercanía con los seguidores mexicanos durante la grabación. De acuerdo con los asistentes, Bono comentó que no se sentía “al 100” debido al cansancio acumulado y a las lluvias registradas en días recientes en la capital.

Aun así, el cantante se tomó tiempo para convivir con algunos fans e incluso firmó un vinilo del legendario álbum The Joshua Tree, lanzado originalmente en 1987.

La lluvia, que ya había complicado parte de las grabaciones previas en el Centro Histórico, dio una tregua durante esa noche y permitió que la producción avanzara sin mayores contratiempos.

Varios fans lograron que algunos integrantes de la banda les firmaran algunos disco de colección / Gina Sánchez

U2 y el inesperado momento “danzonero”

Dentro del Salón Los Ángeles, la agrupación grabó distintas escenas para el videoclip de “Street of Dreams”, mientras afuera los seguidores no dejaban de bromear sobre la posibilidad de que Bono y compañía estuvieran “bailando danzón”.

Uno de los momentos más peculiares ocurrió cuando varios hombres se asomaron sin camisa desde un gimnasio cercano para intentar ver al cantante. Bono respondió levantando los brazos y haciendo un gesto de músculos, generando risas, aplausos y más euforia entre los asistentes.

Los irlandeses se han mostrado contentos con el recibimiento de los mexicanos / Gina Sánchez