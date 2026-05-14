Muralla Tuza: la impresionante racha defensiva de Pachuca que preocupa a Pumas

Una de las series más atractivas de las Semifinales será la que protagonizarán Pumas y Pachuca, dos equipos que llegan en gran momento tras eliminar a candidatos al título.

Los Tuzos dieron el golpe al dejar fuera a Toluca, una de las mejores ofensivas del torneo, mientras que los universitarios eliminaron a América en una serie llena de goles.

Enner Valencia marcó de penal para extender la ventaja de Pachuca ante Toluca | MEXSPORT

Sin embargo, dentro de Cantera existe un dato que comienza a preocupar rumbo a esta eliminatoria: Pachuca acumula 180 minutos sin recibir anotación en Liguilla. El conjunto hidalguense logró mantener el arco en cero durante ambos encuentros ante Toluca, frenando a una ofensiva que había sido de las más peligrosas del campeonato.

La situación toma mayor relevancia considerando que Pumas llega inspirado ofensivamente, luego de marcarle seis goles al América entre la ida y la vuelta de los Cuartos de Final.

Además, el antecedente más reciente entre ambos equipos en temporada regular dejó tensión, debido a que Pumas derrotó 2-0 a Pachuca en un encuentro marcado por decisiones arbitrales que generaron inconformidad en el conjunto tuzo.

Pumas celebrando su triunfo ante Pachuca en el Estadio Hidalgo | MEXSPORT

Historial equilibrado entre universitarios y Tuzos

Los antecedentes entre ambos equipos en fase final muestran una serie completamente pareja. Pumas y Pachuca se enfrentaron en seis ocasiones de Liguilla, registrando tres eliminatorias ganadas para cada lado.

Pumas defendiendo con todo los ataques de Pachuca | MEXSPORT

En el Apertura 2009 y Clausura 2014 se midieron en Cuartos de Final, ambas series con saldo favorable para Pachuca. Sin embargo, en el Apertura 2010 los universitarios lograron tomar revancha y avanzaron a las semifinales.

También protagonizaron una final memorable en el Clausura 2009, donde Pumas terminó levantando el título tras imponerse a los Tuzos en una serie que necesitó tiempos extra para definirse.

Más recientemente, se encontraron en dos ocasiones dentro del Play-In. En el Clausura 2024, Pumas avanzó desde la tanda de penales, mientras que en el Apertura 2025 fue Pachuca quien salió victorioso.