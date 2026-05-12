Castigo a La Rebel: sin instrumentos ante América y en pláticas para el duelo contra Pachuca

Una de las aficiones más fieles y ruidosas del país, La Rebel se quedó sin poder utilizar instrumentos en el duelo de Vuelta de Cuartos de Final ante América, debido a registros de vandalismo en Ciudad Universitaria hace unas semanas.

Afición de Pumas de visita en el Estadio Hidalgo | Imago7

¿Por qué la afición de Pumas no llevó instrumentos?

RÉCORD pudo saber que La Rebel recibió una sanción que no le permitió llevar instrumentos para uno de los encuentros más importantes en el torneo para Pumas, en el que su afición tiene que escucharse más que nunca, por ello ya hay negociaciones para que puedan utilizarlos nuevamente en la Semifinal de Vuelta frente a Pachuca.

No es la primera vez que le sucede esto a la barra auriazul en el torneo, pero en este punto resulta clave que la afición haga pesar el Estadio Olímpico Universitario, especialmente porque Pumas cierra en dicho inmueble al ser el líder de la competencia.

Estadio Olímpico Universitario, previo al Pumas vs América | MEXSPORT

A lo largo de los años, La Rebel se ha caracterizado por ser una afición apasionada, con varios antecedentes con las autoridades. Este es uno más a la lista de conflictos de la fiel barra de Pumas.

Pese a no utilizar instrumentos, la afición de Pumas se hizo sentir en el partido contra América, en el que el equipo sufrió al estar al borde de la eliminación en uno de los torneos más positivos para la institución.

Negociaciones para regresar los instrumentos

Por lo pronto, la barra del conjunto universitario esperará a las negociaciones para determinar si podrán llevar instrumentos para apoyar a su equipo frente a los Tuzos el próximo domingo, cuando se defina al segundo finalista del Clausura 2026.