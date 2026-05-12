¿Cuándo fue la última vez que dos DTs mexicanos llegaron a Semifinales de Liga MX?

El Clausura 2026 fue un torneo en el que nuevamente escasearon los directores técnicos mexicanos. Sin embargo, en estas Semifinales habrá dos estrategas nacidos en México que buscarán su boleto a la Final. Efraín Juárez con Pumas y Joel Huiqui con Cruz Azul son el par de estrategas que intentarán permanecer en la lucha por el título. Este hecho trasciende ya que en los últimos años no ha sido común ver a dos mexicanos en las Semis de Liga MX.

¿Cómo llegaron Efraín Juárez con Pumas y Joel Huiqui con Cruz Azul a las Semifinales del Clausura 2026?

Efraín Juárez vivió su segundo torneo completo como director técnico de Pumas. Con refuerzos como Juninho, Robert Morales, Jordan Carrillo y Uriel Antuna, el equipo del Pedregal empezó el Clausura 2026 como un posible aspirante a llegar a Liguilla. Sin embargo, aún con el plantel corto, Universidad Nacional rompió récords históricos del equipo y se instaló nuevamente en Semifinales.

Por primera vez desde 2015, Pumas fue líder de la Tabla General con 36 puntos, máxima cantidad para el equipo en la historia de los torneos cortos de 17 Jornadas. Asimismo, lograron avanzar a Semifinales luego de eliminar al América en Cuartos de Final. Asimismo, son la mejor ofensiva del torneo tras haber acumular 40 goles entre la temporada regular y la Liguilla.

Efraín Juárez festeja con su cuerpo técnico | Imago7

Por otro lado, Joel Huiqui llegó al banquillo de Cruz Azul como emergente. Luego de que La Máquina acumuló nueve juegos sin ganar, la directiva cesó a Nicolás Larcamón y nombró a Huiqui como director técnico interno hasta el final de temporada. Sorpresivamente este cambio llegó entre la Jornada 16 y la Fecha 17 de la temporada regular.

Sin embargo, el cambio ha sido positivo para los celestes, pues además de cortar esa racha sin victoria, han ganado los tres partidos al mando de Joel. La primera victoria fue en la Fecha 17 ante Necaxa con una pizarra de 4-1, para luego ganar la Ida y Vuelta de Cuartos de Final ante Atlas con marcador de 2-3 y 1-0 respectivamente, para así clasificarse a Semifinales.

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul | IMAGO7

¿Cuándo fue la última vez que dos DTs mexicanos llegaron a Semifinales de Liga MX?

Para las Semifinales del Clausura 2026, Efraín Juárez con Pumas y Joel Huiqui con Cruz Azul serán los directores técnicos mexicanos que dirigirán en esta instancia. Para encontrar un torneo en el que haya dos estrategas nacidos en México previo a la Final hay que remontarse casi seis años atrás, pues esto no sucedía desde el Guardianes 2020.

La última vez que sucedió esto fue en el segundo semestre de 2020. León con Ignacio Ambriz se clasificó a Semifinales luego de terminar como líder de la Tabla General y eliminar a Puebla en Cuartos de Final. Por otro lado, Víctor Manuel Vucetich logró llegar a la antesala de la Final con Chivas, luego de vencer al América en los Cuartos de Final.

Ignacio Ambriz en Semifinales del Guardianes 2020 de la Liga MX | MEXSPORT

Sin embargo, en esa Liguilla ambos directores técnicos mexicanos se enfrentaron en esa Semifinal. En aquella serie entre Ignacio Ambriz y Víctor Manuel Vucetich, fue ‘Nacho’ eliminar que salió victorioso con los Esmeraldas, quienes se coronaron en aquella Final ante Pumas luego de un torneo histórico para el equipo.

Contrario a ese Guardianes 2020, en las Semifinales de este Clausura 2026 hay un director técnico mexicano en cada eliminatoria. De un lado, Efraín Juárez y Pumas buscarán sobreponerse ante Pachuca, mientras que Joel Huiqui con Cruz Azul buscará hacer lo propio ante Chivas. En caso de que ambos clubes avancen a la Final, también podría romper una racha larga en cuanto a este rubro.

¿Cuándo fue la última vez que dos DTs mexicanos llegaron a la Final?

Así como hay que remontarse hasta 2020 para encontrar una Semifinal de Liga MX con dos directores técnicos mexicanos, hay que ir más atrás para encontrar una Final con esta particularidad. La última vez que ocurrió esto fue en el Clausura 2013, en la cual Miguel Herrera dirigió con América y Guillermo Vázquez con Cruz Azul. En aquella definición por el título fueron las Águilas y el ‘Piojo’ los que salieron como vencedores y terminaron por coronarse.