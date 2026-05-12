Alavés vs Barcelona ¿Cuándo y dónde ver al flamante campeón de LaLiga?

Se juega la Jornada 36 de LaLiga; Barcelona vuelve a la acción ante Alavés para cerrar la temporada luego de asegurar el título número 29 en su historia tras la victoria 2-0 sobre el Real Madrid en el Camp Nou en la fecha anterior.

Ahora los dirigidos por Hansi Flick se meten al Estadio de Mendizorroza para medirse a los “Babazorros” que por su parte luchan por la permanencia en la Primera división, por ahora se encuentran al límite, por lo que la victoria es de urgencia.

Hansi Flick, entrenador del Barcelona | AP

¿Cuál fue el partido más reciente del Barcelona?

Barcelona se coronó como campeón de LaLiga tras derrotar por 2-0 al Real Madrid en un Clásico que pasará a la historia no solo por la rivalidad, sino por ser la primera vez que el conjunto culé se corona con una victoria ante el acérrimo rival.

Jugadores de Barcelona en el partido contra Real Madrid | AP

En un Camp Nou vibrante, los dirigidos por Hansi Flick dedicaron la victoria del título al padre de su entrenador, quien lamentablemente perdió la vida horas antes del partido. El partido no dio tregua. Apenas al minuto 9, Marcus Rashford desató la locura en las gradas con una ejecución impecable de tiro libre. El británico puso el balón en la escuadra izquierda, dejando sin opciones a Thibaut Courtois.

El Real Madrid intentó reaccionar mediante la conexión entre Brahim Díaz y Vinícius Júnior, pero la defensa liderada por Pau Cubarsí y Eric García se mostró sólida, concediendo apenas espacios en el área de Joan García.

Cuando el Madrid mejor intentaba asentarse en el campo, llegó el golpe de gracia. En el minuto 18, una excelente combinación colectiva terminó en las botas de Ferran Torres, quien, tras una asistencia precisa de Dani Olmo, remató de derecha a la escuadra para poner el 2-0 definitivo.

Lamine Yamal y Ferrán Torres, jugadores del Barcelona ante Espanyol | AP

¿Cómo llega el Alavés?

Alavés llega tras un empate a un tanto de visita ante el Elche; el conjunto “Bobazorros” se ubican en el puesto 18 con 37 unidades a dos puntos de la permanencia; arriba se encuentra Girona, Espanyol, Mallorca, Elche, todos con 39 puntos.

El duelo está listo para que se dispute desde el Estadio de Mendizorroza este 13 de mato en punto de las 13:30 hrs, tiempo del centro de México, a través de SKY Sports. Además de poder el marcador en directo desde la página de Récord.com.

Fecha: 13 de mayo

Hora: 13:30

Estadio: Mendizorroza