¡Hay DT para rato! Barcelona cerca de renovar a Hansi Flick hasta 2028

A continuar con el proyecto de Hansi Flick. Tan sólo un día después de haber conquistado su segunda LaLiga al hilo, Barcelona habría amarrado al entrenador alemán por otras dos temporadas que podrían ser tres si se consiguen ciertos objetivos.

Este domingo Barcelona se impuso al Real Madrid para extender su ventaja en el liderato a 14 unidades y, con sólo nueve más por disputarse, matemáticamente obtuvo el título de Liga. Con esto, el Barcelona de Flick obtuvo su quinto titulo en los últimos dos años.

Hansi Flick, entrenador del Barcelona | AP

El éxito de Barcelona con Flick

Flick llegó al Barcelona para la temporada 2024-25 tras un año donde los culés se fueron sin trofeos. Esta mala temporada le costó a Xavi Hernández su destitución abriéndole la puerta al alemán.

El éxito de Flick al mando del Barcelona fue inmediato pues, en tan sólo su primera temporada logró ser campeón de Copa del Rey, de la Supercopa de España y de la liga española. El único torneo donde no logró ser campeón fue en la Champions League, donde quedaron eliminados en Semifinales.

Este año, el equipo blaugrana dio un paso para atrás al no poder ganar la Copa y ser eliminados en Cuartos en Champions. Aun así, al levantar dos títulos, el Barcelona ha decidido darle continuidad al estratega alemán.

Hansi Flick, entrenador del Barcelona | AP

Hansi Flick para rato

Según información del medio español SPORT, este lunes Deco, director deportivo del Barcelona, y Pini Zahavi, el agente de Flick, se reunieron para iniciar las negociaciones de una extensión de contrato, el cual contemplaría mantener al entrenador hasta el año de 2028, aunque podría ampliarse a 2029.

De acuerdo con la misma información, la renovación estaría prácticamente cerrada, sin embargo, esperarían hasta final de temporada para poder anunciar la extensión. De momento, el DT está concentrado en buscar cerrar el año con tres victorias y así alcanzar los 100 puntos en la temporada.

Negociaciones también por Lewandowski

Las negociaciones entre Deco y el agente Pini Zahavi, también habrían incluido el futuro de Robert Lewandowski. El club azulgrana aún no ha lanzado alguna propuesta de renovación por escrito ni tampoco había hablado de cifras concretas con el entorno del jugador, por lo que, su salida parece cada vez más cercana.

El polaco habría recibido ya ofertas de de equipos tanto de Arabia Saudí como de la MLS. De hecho el Chicago Fire, ya habría presentado una importante oferta económica para poder hacerse del delantero. De momento, Lewandowski no ha tomado ninguna decisión.