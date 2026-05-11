SEP confirma que no se adelantan las vacaciones y el calendario escolar sigue igual

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el calendario escolar del ciclo 2025-2026 seguirá sin cambios después de que autoridades educativas de las 32 entidades del país rechazaran la propuesta para adelantar el fin de clases por el Mundial 2026 y las altas temperaturas registradas en varias regiones.

La decisión se tomó este lunes durante una reunión encabezada por el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, junto con representantes educativos estatales. Tras el encuentro, se acordó mantener las fechas ya establecidas para el cierre del ciclo escolar y el regreso a clases en todo el país.

El regreso a clases para el ciclo escolar 2026-2027 se mantiene programado para el 31 de agosto.

De esta manera, alumnos de preescolar, primaria y secundaria terminarán actividades el próximo 15 de julio de 2026, mientras que el inicio del ciclo escolar 2026-2027 permanecerá programado para el 31 de agosto de 2026, como estaba previsto originalmente.

Además, durante la reunión también se autorizó que algunas entidades puedan solicitar ajustes específicos a la SEP en caso de enfrentar condiciones climáticas extraordinarias, especialmente por las olas de calor que afectan distintas zonas del país.

¿Por qué querían adelantar las vacaciones escolares?

La semana pasada, Mario Delgado planteó la posibilidad de modificar el calendario escolar debido a la realización del Mundial 2026 en México y al impacto de las altas temperaturas en varias entidades.

La propuesta contemplaba reducir el periodo de clases para ampliar las vacaciones de verano. El secretario de Educación argumentó que después de mediados de junio las actividades académicas disminuyen considerablemente y aumenta la carga administrativa dentro de las escuelas.

#ÚltimaHora | La SEP confirmó que no se adelantan las vacaciones para millones de estudiantes; por lo tanto, el ciclo escolar terminará el 15 de julio. #LasNoticiasDeFORO con @IsabelSuarezF | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por… pic.twitter.com/p9fOxwAkGR — N+ FORO (@nmasforo) May 11, 2026

Sin embargo, durante la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria celebrada este 11 de mayo, los titulares estatales de Educación optaron por mantener el esquema actual y evitar cambios de última hora en el calendario oficial.

¿Cuáles son las fechas clave del calendario escolar SEP 2025-2026?

La presidenta Claudia Sheinbaum también habló sobre el tema durante su conferencia matutina de este lunes y explicó que la propuesta inicial contemplaba “vacaciones muy largas” para estudiantes, por lo que finalmente se decidió conservar las seis semanas habituales de descanso.

Las autoridades educativas analizaron posibles ajustes por el Mundial 2026, pero mantendrán las fechas originales./ SEP

Con la decisión tomada por las autoridades educativas, las fechas más importantes del calendario escolar quedan de la siguiente manera: 15 de mayo de 2026: suspensión de clases por el Día del Maestro

29 de mayo de 2026: suspensión por Consejo Técnico Escolar

3 de julio de 2026: registro de calificaciones

15 de julio de 2026: fin oficial del ciclo escolar

31 de agosto de 2026: regreso a clases e inicio del ciclo 2026-2027

Hasta el momento, la SEP no ha anunciado nuevas modificaciones al calendario vigente, por lo que escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional deberán mantener las fechas ya publicadas oficialmente.