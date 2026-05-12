¿Cuándo y dónde ver Al-Nassr vs Al-Hilal?

El Al-Awwal Park de Riad se prepara para un enfrentamiento de gigantes este 12 de mayo, cuando el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo reciba al Al-Hilal de Karim Benzema en un partido que podría definir el campeón de la Liga Profesional Saudí.

Un clásico con sabor a final

La Temporada 2025-2026 de la liga saudí alcanza su clímax con un duelo que paralizará al mundo del fútbol. El Al-Nassr, liderado por un Cristiano Ronaldo que persigue la mítica cifra de los 1,000 goles, se enfrenta a su archirrival, el Al-Hilal, en un partido con el liderato en juego.

El equipo de CR7 llega a este encuentro con la presión de haber cedido puntos recientemente contra el Al-Khaleej. Aunque se mantienen en la cima con 82 puntos, el Al-Hilal les pisa los talones con 77 unidades y un partido menos, lo que convierte este clásico en una final anticipada.

Cristiano Ronaldo festejando su gol 970 | x:@ AlNassrFC

¿Cómo seguir el Al-Nassr vs. Al-Hilal desde México?

Los aficionados en México que deseen presenciar este choque de titanes podrán hacerlo a través de los canales de transmisión oficiales designados para la región.

Los protagonistas del duelo Cristiano Ronaldo: a un paso de la historia

Más allá de la lucha por el título, Cristiano Ronaldo tiene un objetivo personal entre ceja y ceja. Con su gol en la jornada anterior, el astro portugués alcanzó la impresionante cifra de 971 goles oficiales en su carrera. El Bicho llega en un gran momento de forma, aunque en el último partido fue su compatriota João Félix quien se robó los reflectores con un triplete decisivo.

Karim Benzema | @centraldoarabao

Benzema, el rival que busca aguar la fiesta

En la otra esquina se encuentra Karim Benzema, un viejo conocido de Cristiano tras compartir vestuario y éxitos en el Real Madrid. Ahora como la principal figura del Al-Hilal, el delantero francés tiene en sus manos la oportunidad de poner la liga al rojo vivo. Una victoria de su equipo reduciría la brecha y dejaría al Al-Nassr en una situación muy comprometida de cara a las dos últimas fechas del campeonato.

Posibles alineaciones

Se espera que ambos equipos salgan al campo con sus mejores hombres para este partido trascendental que promete emociones fuertes y futbol de alto nivel.

Cristiano Ronaldo durante un calentamiento con Al-Nassr l INSTA: @cristiano

¿Cuándo y dónde ver Al-Nassr vs Al-Hilal?