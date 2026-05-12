Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Cuándo y dónde ver Al-Nassr vs Al-Hilal?

Al Nassr tras gol de Cristiano Ronaldo | @ AlNassrFC
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 18:11 - 11 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Cristiano Ronaldo buscará ganar su primer título con el conjunto árabe

El Al-Awwal Park de Riad se prepara para un enfrentamiento de gigantes este 12 de mayo, cuando el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo reciba al Al-Hilal de Karim Benzema en un partido que podría definir el campeón de la Liga Profesional Saudí.

Un clásico con sabor a final

La Temporada 2025-2026 de la liga saudí alcanza su clímax con un duelo que paralizará al mundo del fútbol. El Al-Nassr, liderado por un Cristiano Ronaldo que persigue la mítica cifra de los 1,000 goles, se enfrenta a su archirrival, el Al-Hilal, en un partido con el liderato en juego.

El equipo de CR7 llega a este encuentro con la presión de haber cedido puntos recientemente contra el Al-Khaleej. Aunque se mantienen en la cima con 82 puntos, el Al-Hilal les pisa los talones con 77 unidades y un partido menos, lo que convierte este clásico en una final anticipada.

Cristiano Ronaldo festejando su gol 970 | x:@ AlNassrFC

¿Cómo seguir el Al-Nassr vs. Al-Hilal desde México?

Los aficionados en México que deseen presenciar este choque de titanes podrán hacerlo a través de los canales de transmisión oficiales designados para la región.

Los protagonistas del duelo Cristiano Ronaldo: a un paso de la historia

Más allá de la lucha por el título, Cristiano Ronaldo tiene un objetivo personal entre ceja y ceja. Con su gol en la jornada anterior, el astro portugués alcanzó la impresionante cifra de 971 goles oficiales en su carrera. El Bicho llega en un gran momento de forma, aunque en el último partido fue su compatriota João Félix quien se robó los reflectores con un triplete decisivo.

Karim Benzema | @centraldoarabao

Benzema, el rival que busca aguar la fiesta

En la otra esquina se encuentra Karim Benzema, un viejo conocido de Cristiano tras compartir vestuario y éxitos en el Real Madrid. Ahora como la principal figura del Al-Hilal, el delantero francés tiene en sus manos la oportunidad de poner la liga al rojo vivo. Una victoria de su equipo reduciría la brecha y dejaría al Al-Nassr en una situación muy comprometida de cara a las dos últimas fechas del campeonato.

Posibles alineaciones

Se espera que ambos equipos salgan al campo con sus mejores hombres para este partido trascendental que promete emociones fuertes y futbol de alto nivel.

Cristiano Ronaldo durante un calentamiento con Al-Nassr l INSTA: @cristiano

¿Cuándo y dónde ver Al-Nassr vs Al-Hilal?

  • Fecha: Martes 12 de mayo de 2026

  • Lugar: Estadio Al-Awwal Park, Riad

  • Horario: 12:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Transmisión: FOX y FOX ONE

Lo Último
19:43 Cruz Azul anuncia preventa de boletos para semifinales: precios y detalles para el partido en el Banorte
19:36 Listas fechas y horarios de la Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil
19:27 Bills vs. Lions: Duelo de potencias que inaugura el Thursday Night Football 2026
18:59 ¡Sorpresa! Dominik Mysterio defenderá el Megacampeonato de AAA en Monday Night Raw
18:56 ¡Partidazo! Cowboys se medirán ante Eagles en el Día de Acción de Gracias
18:56 Sangre en auto de Fernando “N” complica caso por desaparición de su madre en CDMX
18:49 "No hay problema": Eduardo Bauermann responde a quienes minimizan a los Tuzos en la Liguilla
18:34 ¿Te llegó un mensaje de estos números? Podría tratarse de una estafa en WhatsApp
18:27 Benfica o Real Madrid: Mourinho fija el próximo lunes como fecha clave para definir su futuro
18:15 ¿Cómo será la preventa y dinámica para Chivabonados rumbo a la Semifinal ante Cruz Azul en el Estadio Jalisco?