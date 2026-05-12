¡Partidazo! Cowboys se medirán ante Eagles en el Día de Acción de Gracias

Cada vez estamos más cerca de conocer el calendario completo de la nueva temporada de NFL y es por ello que la liga ha empezado a filtrar algunos de los partidos más interesantes, incluyendo los partidos de Dallas. Esta mañana se anunció que los Cowboys abrirán la temporada ante los New York Giants, sin embargo, ahora anunciaron un nuevo partido.

Como es costumbre, los Dallas Cowboys disputarán un partido el Día de Acción de Gracias en casa, ante esto, el equipo sólo debía esperar por conocer a su rival de este año y, tras la filtración de este lunes, se reveló que por primera vez en 12 años, los Philadelphia Eagles visitarán a su rival de división en el día festivo.

Este 2026 los Cowboys disputarán un partido en Thanksgiving 59na ocasión, siendo esto una tradición histórica de la franquicia texana dentro de la NFL. Filadelfia por su parte, tan sólo disputará su octavo partido en esta festividad.

El equipo de Dallas llega con un historial positivo en los partidos del Día de Acción de Gracias. Los Cowboys mantienen una marca de 35 victorias, 22 derrotas y un empate en este tipo de encuentros, además de registrar cuatro triunfos consecutivos en la jornada festiva.

La NFL festejará, como todos los años, el Thanksgiving Day | NFL

Dallas vs rivales de división

En los últimos años, Dallas ha enfrentado de manera recurrente a rivales de la División Este de la Conferencia Nacional en el Día de Acción de Gracias. Cuatro de sus últimos cinco oponentes en esta fecha pertenecen a la NFC Este aunque Filadelfia no ha sido uno de sus rivales.

Los Cowboys jugaron ante los New York Giants en 2022 y 2024, mientras que en 2023 se midieron a los Washington Commanders. Dallas logró ganar los tres encuentros. Sin embargo, la historia frente a Filadelfia en Thanksgiving ha sido distinta.

Cowboys y Eagles se han enfrentado dos veces en esta fecha, ambas con victoria para el conjunto de Pensilvania. En 1989, los Eagles se impusieron 27-0 y posteriormente, en 2014, vencieron 33-10 a Dallas. Por ello, el equipo texano buscará conseguir su primer triunfo ante Filadelfia en un juego del Día de Acción de Gracias.

Chiefs vs Cowboys | AP

Rivalidad del Este

La rivalidad entre Cowboys y Eagles continúa siendo una de las más importantes no sólo dentro de la Conferencia Nacional sino que de toda la NFL. En los últimos años, con ambos equipos compitiendo por el Super Bowl, sus juegos se han vuelto aún más atractivos. Ante esto, la NFL ha optado por poner esta rivalidad en una de las fechas más importantes de su temporada

En el historial general entre ambas franquicias, Dallas domina la serie con 75 victorias por 59 derrotas en 134 enfrentamientos oficiales. Además, Cowboys ha ganado cuatro de los últimos seis partidos ante Eagles incluyendo el último entre ambos.

Dallas y Eagles en el juego de noviembre

Con el anuncio del juego de Thanksgiving, Dallas ya tiene confirmados tres compromisos para la temporada 2026. Los Cowboys abrirán la campaña como visitantes frente a los Giants en la Semana 1 en lo que será el primer Sunday Night Football de la temporada. Posteriormente viajarán a Brasil para enfrentar a los Baltimore Ravens en la Semana 3, en un encuentro programado en Río de Janeiro.