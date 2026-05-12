Sangre en auto de Fernando “N” complica caso por desaparición de su madre en CDMX

La investigación contra Fernando “N”, joven de 21 años señalado por la desaparición de su madre en la Ciudad de México, sumó un nuevo elemento después de que autoridades capitalinas localizaron restos de sangre dentro de un automóvil ligado al caso.

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) hallaron manchas de sangre en los tapetes de un automóvil Seat Ibiza negro, unidad relacionada con Teresa Guadalupe, mujer de 55 años reportada como desaparecida desde finales de abril.

La FGJ-CDMX mantiene abierta la investigación para esclarecer la desaparición de Teresa Guadalupe./ Fiscalía

Las imágenes del vehículo investigado fueron compartidas el pasado 11 de mayo a través de redes sociales por Carlos Jiménez, quien señaló que el automóvil presuntamente pertenecía a Teresa Guadalupe y seguía siendo utilizado por Fernando “N”.

El nuevo hallazgo se suma a los indicios biológicos encontrados previamente dentro del domicilio ubicado en la colonia 20 de Noviembre, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde vivían madre e hijo. Durante un cateo realizado el pasado 5 de mayo, agentes ministeriales localizaron “indicios biológicos relevantes”, según informó la Fiscalía capitalina.

¿Cómo pasó Fernando “N” de denunciar la desaparición a ser investigado?

En los primeros días de la investigación, el joven aseguró ante las autoridades que su madre había salido rumbo al Centro Histórico y nunca regresó. Incluso participó en entrevistas televisivas donde habló públicamente sobre la desaparición de Teresa Guadalupe.

Carlos Jiménez difundió imágenes del automóvil analizado por autoridades capitalinas./ X: @c4jimenez

“Yo soy un joven de 21 años, casi 22. De una manera soy un chico muy independiente, soy un chico trabajador”, declaró frente a cámaras un día antes de su captura.

Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones, agentes de la Policía de Investigación (PDI) detectaron inconsistencias en sus declaraciones.

“El imputado refirió que ella había salido de su domicilio y no había regresado. No obstante, las indagatorias realizadas por la Policía de Investigación (PDI) permitieron obtener datos que contradicen esa versión”, detalló la FGJ-CDMX el pasado 9 de mayo.

Las autoridades revisaron cámaras de vigilancia, registros telefónicos y realizaron diversos peritajes dentro del inmueble familiar, donde surgió la hipótesis de que Teresa Guadalupe habría sido atacada dentro de la vivienda y posteriormente se intentó ocultar evidencia.

El joven denunció inicialmente la desaparición de su madre antes de convertirse en investigado./ La Jornada

¿Qué se sabe de la detención de Fernando “N”?

Fernando “N” fue detenido el pasado 7 de mayo de 2026 en la alcaldía Cuauhtémoc por elementos de la PDI. Un día después, un juez lo vinculó a proceso y le dictó prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.

Además, se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Reportes periodísticos también indican que el joven sostuvo conversaciones con un amigo mediante una aplicación de mensajería donde hablaba de problemas con su madre relacionados con temas escolares.