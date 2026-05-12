"No hay problema": Eduardo Bauermann responde a quienes minimizan a los Tuzos en la Liguilla

Pachuca sin duda alguna ha sido la sorpresa del Clausura 2026, pues aunque no se hablaba mucho acerca de ellos a lo largo del torneo, se han metido a las Semifinales del campeonato para enfrentar al equipo que les ha dado lo que hasta ahora es su última derrota: Pumas.

Acerca de este tema y de la posible candidatura del cuadro tuzo, uno de sus defensores centrales, Eduardo Bauermann, ha dado su opinión, pues como uno de los titulares inamovibles de Esteban Solari considera que hay que tomar con seriedad a su club.

Esteban Solari, entrenador de Pachuca | IMAGO7

"No hay problema que no hablen de nosotros"

Como invitado del programa Especialistas de Fox, el brasileño de 30 años, Eduardo Bauermann, dejó en claro que a los Tuzos no les molesta la poca relevancia que su torneo ha tenido para los analistas y para los demás equipos, así la presión no recae en ellos y se pueden dedicar a planear lo que les resta de certamen.

Yo escuché hablar poco de Pachuca, pero platicamos dentro del vestidor y nos parece bien a nosotros así, no queremos tener esa responsabilidad, queremos seguir así trabajando como estamos, pero va a llegar un momento como ahora que va a tener que ser obligado hablar de Pachuca porque estamos ahí y seguimos. No es fácil, pero si quieren dar favoritismo a los otros equipos, no pasa nada, seguimos trabajando para buscar nuestro objetivo

Eduardo Bauermann, el jugador señalado de posible amaño | RAUL BARETTA

El jugador carioca de Pachuca ha sido claro, en realidad no hay problema en que no se toque el tema del buen rendimiento de su club, ya que aún con eso, se han metido como uno de los mejores cuatro equipos, que aunque son el último clasificado de estos mismos, son un serio contendiente de acuerdo a su manera de jugar.

¿PACHUCA FAVORITO?



Eduardo Bauermann, defensa de Pachuca, sabe que hay otros equipos con más reflectores en las semifinales. pic.twitter.com/ABKAkTTcuU — FOX (@somos_FOX) May 11, 2026

Tuzos por la sorpresa redonda

Desde el torneo de Apertura 2022, Pachuca no llegaba a una Semifinal de Liga MX; aquella vez, casualmente la superó sin problema para coronarse campeón por última vez, al menos hasta el momento.

Esta vez, los hidalguenses se enfrentarán a Pumas, quienes han sido los líderes del torneo, precisamente tras vencer a Tuzos en el marco de la Jornada 17, cuando Chivas no pudo sumar puntos ante Xolos y entregó el liderato.

Kennedy puso el segundo gol de Pachuca ante Toluca | MEXSPORT