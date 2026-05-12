Cruz Azul anuncia preventa de boletos para semifinales: precios y detalles para el partido en el Banorte

Cruz Azul dio a conocer oficialmente el inicio de la preventa de boletos para el partido de Semifinales del Clausura 2026 ante Chivas, encuentro que promete una gran entrada en el Estadio Banorte. A través de sus redes sociales, La Máquina confirmó que los aficionados celestes que adquirieron entradas para los Cuartos de Final tendrán acceso prioritario a la compra.

El club cementero informó que la preventa "Soy Celeste" comenzó este lunes a las 19:00 horas, generando expectativa entre los seguidores del equipo capitalino, quienes esperan llenar el inmueble para apoyar al conjunto en una de las series más importantes del torneo.

A las 19:00 inicia la preventa SOY CELESTE, para aquellos que compraron sus boletos a Cuartos de Final. 🎟️



QUE EL MIÉRCOLES EL ESTADIO VUELVA A SER UNA FIESTA AZUL. 🏟️💙 pic.twitter.com/7dBtlpKqyT — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 12, 2026

Cruz Azul revela precios de boletos para Semifinales

En la publicación realizada por Cruz Azul también se dieron a conocer los precios oficiales para el compromiso de semifinales. Las entradas más accesibles corresponden a la zona Alto Norte con un costo de 500 pesos, mientras que los boletos más caros son los Palcos Club con precio de 3 mil 250 pesos.

Los aficionados también podrán encontrar distintas opciones en otras zonas del estadio. Alto Lateral y Alto Sur tendrán un valor de 600 pesos; la zona 300 Preferente y 300 Cabecera costarán 750 pesos, mientras que 300 Lateral tendrá un precio de 850 pesos.

Por su parte, las localidades de 100 Cabecera estarán disponibles en 950 pesos y la zona 100 Plus Norte alcanzará los mil 250 pesos. Finalmente, los boletos para 200 Platea tendrán un costo de mil 800 pesos para uno de los partidos más esperados de la Liguilla.

Afición de Cruz Azul en el partido contra Necaxa en el Estadio Banorte | IMAGO7

Afición de Cruz Azul responde previo a semifinales

La publicación de Cruz Azul rápidamente provocó reacciones positivas entre los aficionados cementeros, quienes esperan convertir el Estadio Banorte en una auténtica fiesta celeste durante la semifinal del futbol mexicano.

El mensaje compartido por el club en redes sociales destacó el ambiente que se busca generar para el encuentro: “Que el miércoles el estadio vuelva a ser una fiesta azul”, frase que fue acompañada por cientos de comentarios de seguidores ilusionados con la posibilidad de avanzar a la gran final del Clausura 2026.