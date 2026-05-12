Fórmula 1 quiere celebrar el Gran Premio de Bahréin y Arabia Saudita en 2026

La Temporada 2026 de la Fórmula 1 estaba prevista como la tercera ocasión que el calendario contara con 24 Grandes Premios. Sin embargo, el conflicto armado en Asia Occidental en el primer cuatrimestre del año obligó a la FIA a cancelar los Grandes Premios de Bahréin y de Arabia Saudita.

Programadas para el 12 y 19 de abril, las carreras en Sakhir y Yeda no pudieron celebrarse por el cierre del espacio y por el riesgo que implicaba para todos los involucrados. La cancelación le dio la oportunidad a los equipos de trabajar en las mejoras de sus autos previo al Gran Premio de Miami, tras el cual el calendario está previsto para celebrarse con normalidad.

No obstante, la F1 y la FIA no descartan encontrar un espacio en el calendario y sí celebrar las carreras en Bahréin y Arabia Saudita. El problema es que las alternativas pensadas hasta ahora suponen más complicaciones.

Gran Premio de Bahréin

¿Qué se sabe sobre la celebración de los GP de Bahréin y Arabia Saudita?

En la reciente reunión con los accionistas, el CEO de Liberty Media, Derek Chang, aseguró que están “trabajando día y noche” para recuperar al menos una de las dos carreras. Podría ser posible reprogramar una carrera hacia el final de la temporada”, declaró el directivo, aunque no dio más detalles sobre las gestiones realizadas.

En el escenario más optimista, el espacio entre los Grandes Premios de Azerbaiyán y Singapur en septiembre podría permitir que al menos una de las dos carreras se reagende, aunque ello impicaría tres tripletes consecutivos a final de año. Además, solo habría oportunidad para uno de los dos, ya que a partir de octubre la F1 se traslada a América y ya no habría espacio en noviembre para otra carrera.

Oscar Piastri en el Gran Premio de Arabia Saudita en 2025 | AP

Celebrarlos a finales de año luce más complicado, pues aunque después del Gran Premio de Abu Dhabi los equipos se quedan en Asia Occidental por los test de Pirelli, el calendario se alargaría y resultaría más extenuante. Además, hay equipos cuyos miembros no están sujetos a rotación, por lo que complicaría sus tiempos y agendas programadas.

Costos y logística, otras complicaciones

Además de la obvia dificultad que supone encontrar un espacio en el calendario, otro problema para la reprogramación de las carreras en Bahréin y Arabia Saudita es que se necesita una pronta solución al conflicto armado. Reorganizar todos los desplazamientos, encontrar soluciones alternativas que garanticen seguridad y eficiencia, supone un problema no solo para Bahréin y Arabia Saudita, sino que incluso podrían poner en riesgo el Gran Premio de Singapur si las ofensivas bélicas se mantienen hasta ese momento.