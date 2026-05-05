Liam Lawson y otros grandes villanos en la historia de la Fórmula 1

Un peligro al volante. La historia de la Fórmula 1 está llena de leyendas, pilotos talentosos y figuras cuyas trayectorias inspiran a nunca darse por vencido en la búsqueda de la gloria. Sin embargo, también hay capítulos marcados por personajes que se ganan la antipatía, muchos de ellos por lo imprudente de su conducción.

Alguien que se está ganando su lugar entre estos últimos es Liam Lawson, quien llegó como reemplazo de Sergio 'Checo' Pérez y promesa de Red Bull, pero no ha hecho más que ganarse enemigos. Su más reciente incidente fue en el Gran Premio de Miami, en el cual chocó con Pierre Gasly, cuyo auto se volcó y se estrelló contra el muro de contención.

Así se vio el choque entre Lawson y Gasly desde el auto del neozelandés | CAPTURA DE PANTALLA

Por fortuna, el francés pudo retirarse de la pista por su propio pie y sin lesiones de mayor gravedad. Sin embargo, el accidente se sumó a la lista de percances protagonizados con Lawson, quien ha tenido choques con Checo Pérez, Fernando Alonso, Franco Colapinto y Carlos Sainz, por lo que para algunos aficionados el neozelandés es un peligro en la pista.

Los mayores 'villanos' de la Fórmula 1

Si bien habrá que ver cómo progresa la trayectoria del piloto de Racing Bulls, por ahora se encamina a convertirse en uno de los 'peores enemigos' de los competidores en la Fórmula 1. Su situación recuerda a casos como Esteban Ocon o Kevin Magnussen, que en temporadas recientes se caracterizaron por tener varios incidentes en los Grandes Premios.

Así se volcó el auto de Pierre Gasly en el Gran Premio de Miami | AFP

En el caso del francés, incluso llegó a enfrentarse con compañeros de equipo como Checo Pérez o Alonso, pero en años recientes ha mostrado mayor madurez. Mientras que el danés, aunque en general tuvo una carrera limpia, en la Temporada 2024 se convirtió en el primer piloto de F1 en ser suspendido por alcanzar los 12 puntos de penalización en la superlicencia por la cantidad de choques.

Mientras que en la lista de pilotos que eran un peligro para el resto de la parrilla, se encuentran casos como Yuji Ide, Andrea de Cesaris, Taki Inoue o Nikita Mazepin, además del caso de Victor 'Al' Pease quien en su momento fue descalificado por ser muy lento. De igual forma, están nombres como Pastor Maldonado o Felipe Massa, quienes, a pesar del talento, también eran imprudentes en pista.

Victor 'Al' Pease: Su problema no solo era la lentitud con que manejaba, sino que no se dejaba rebasar con facilidad. En el Gran Premio de Canadá 1969, se convirtió en el primer y único piloto (hasta ahora) descalificado por ser demasiado lento.

Andrea de Cesaris: Entre pruebas, clasificaciones y carreras, destruyó 18 autos de McLaren en la Temporada 1981, la segunda de 14 temporadas que estuvo en la categoría. Se ganó el apodo de 'Andrea de Crasheris', pero se mantuvo en la F1 por sus vínculos con Marlboro, que lo patrocinó durante toda su trayectoria. Sumó 135 retiros y dos descalificaciones en 214 carreras.

Taki Inoue: Aunque disputó el Gran Premio de Japón 1994, fue hasta 1995 que logró su puesto seguro en Footwork Hart. Terminó cinco de 17 carreras, sin puntos, y es recordado porque fue atropellado por el auto médico en Hungría y por el coche de seguridad en Mónaco.

Yuji Ide : Disputó apenas cuatro Grandes Premios con Super Aguri en 2006, de las cuales chocó en tres. Tras el Gran Premio de San Marino , la FIA le revocó la Superlicencia por provocar el accidente Christijan Albers .

Nikita Mazepin: En su debut en el Gran Premio de Bahréin 2021, chocó en la primera vuelta, en un adelanto de lo que sería su etapa en la categoría; incluso el entonces jefe de Haas lo reprendió públicamente en varias ocasiones. Salió en 2022 por el conflicto armado de Rusia con Ucrania, pero no por el peligro que representaba en pista.

Nikita Mazepin en el Gran Premio de México 2021 | MEXSPORT

Maldonado y Massa, 'peligros' latinoamericanos

Si bien sus historias en la Fórmula 1 son distintas, con el brasileño más cerca de ganar un campeonato del mundo, ambos pilotos son recordados por sus roces en pista y fuera de ella. En el caso del venezolano, su imprudencia era tal que antes de llegar a la categoría, en la World Series by Renault em 2005, fue suspendido por varias carreras luego de atropellar a un comisario por ignorar las banderas amarillas.

Ya en la F1, el venezolano nunca se escondió y en todo momento aceptó que corría "por encima del límite". Si bien esto le llevó a ganar el Gran Premio de España 2012 -su único podio y su única victoria en su trayectoria- también provocó varios incidentes de terror con sus competidores.

Pastor Maldonado en el Gran Premio de Brasil 2015 | MEXSPORT

En Bélgica 2011, golpeó a Lewis Hamilton en una clasificación y recibió una penalización de cinco puestos, mientras que en el Gran Premio de Europa 2012 en Valencia también tuvo un fuerte percance con el británico. Al año siguiente en Mónaco, fue Checo Pérez la víctima de su conducción temeraria.

"Es increíble. No entiendo lo que hace Pastor, no entiendo la forma en que se comporta. No es la primera vez que hace algo así, no conmigo, con otros pilotos. Yo creo que los comisarios deben tomar medidas más fuertes sobre él; la manera en que maneja, que te pelea la posición, es simplemente muy estúpido, la verdad", declaró Pérez Mendoza en su momento.

En Bahréin 2014 hizo volcar a Esteban Gutiérrez y lo penalizaron con 'stop and go' de 10 segundos, además de 5 posiciones en parrilla para la próxima carrera y tres puntos de su Superlicencia. En total, terminó su carrera con 96 Grandes Premios disputados, pero con 32 abandonos y múltiples choques.E

12 años del Gran Premio de Bahrein 🇧🇭 2014.



Se producía aquel impactante vuelco de Esteban Gutiérrez tras chocar con Pastor Maldonado.



Audiencia 👀

Antena 3: 3.642.000 (27,8%)

TV3: 447.000 (20.3% 🤝🏽 6.3%)

Movistar TV: 38.000 (0.3%) pic.twitter.com/9s3DLtW9Fp — Señor de los Medios 🕵️‍♂️ (@MedF1osTV) April 6, 2026

En cuanto a Massa, se le recordará como su sangre caliente y su impulsividad, las cuales le impidieron potencializar más su talento. Con 11 victorias y 41 podios en 272 compromisos, tuvo momentos llenos de peligro, como en el Gran Premio de Singapur 2008, cuando -en medio de una confusión en pits- arrancó con la manguera de combustible todavía conectada.

Este incidente a la larga le perjudicó en la pelea por el campeonato contra Hamilton. Aunque hace tres años el brasileño inició acciones legales para impugnar el resultado de esa campaña, por la manipulación del resultado en Marina Bay -donde se dio el famoso Crashgate-, es real que Massa también tuvo más de un choque con sus compañeros.

Felipe Massa en la pretemporada 2016 de la Fórmula 1 | MEXSPORT

Uno de los más recordados es el Gran Premio de Canadá 2014, cuando golpeó a Pérez Mendoza por detrás; el accidente provocó opiniones divididas entre quienes señalaron al mexicano como responsable y entre quienes culparon al brasileño. Alonso, Hamilton y Vitantonio Liuzzi también tuvieron choques con Massa, mientras que los dos primeros se enfrentaron a él en más de una ocasión fuera de la pista.

Campeones, al límite de la grandeza y la locura

La revisión de los peores villanos que ha tenido la Fórmula 1 abre un debate importante sobre el límite que deben respetar los pilotos en pista. Si algo tuvieron los pilotos mencionados es que protagonizaron varios accidentes por conducir al límite, algo que no resulta ajeno a campeones del mundo como Michael Schumacher, Lewis Hamilton y Max Verstappen.

Sebastian Vettel avoids Checo Perez and Felipe Massa in Canada 2014 pic.twitter.com/NUYvLB9tDg — F1 To Rule Them All (@F1RulesMedia) June 14, 2022

De hecho, en la Temporada 1997, el alemán fue descalificado por un percance con Jacques Villeneuve, en el cual la FIA apreció intencionalidad por parte de Schumacher, quien tres años antes ya había protagonizado un incidente similar con Damon Hill. Con el británico la acción quedó impune, pero con el canadiense Schumacher no se salió con la suya.

Por su parte, Hamilton y Verstappen, tuvieron algunos roces entre sí hace cuando comenzó la era de dominio del neerlandés. Si bien es cierto que con ambos, al igual que Schumacher, la mayoría de las veces el talento se impuso a la temeridad, también es real que hubo ocasiones en que su ambición por ganar los llevó al límite y pusieron en riesgo su integridad y la de alguien más.