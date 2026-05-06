Jordan Carrillo podría finalizar su préstamo con Pumas; Santos lo quiere de regreso

Jordan Carrillo fue la figura para Pumas en el duelo de Ida de Cuartos de Final ante América. Más allá de este último juego, el atacante mexicano ha brillado en este préstamo con el Club Universidad Nacional. Sin embargo, su estancia en Cantera podría terminar antes de lo esperado. Santos Laguna, equipo al cual le pertenecen los derechos federativos del jugador, lo tendría tomado en cuenta para la planeación del Apertura 2026.

Jordan Carrillo con doblete ante Santos l IMAGO7

Dos fuentes cercanas a RÉCORD confirmaron que el préstamo de Carrillo a Pumas es de un año sin opción de compra. Por lo tanto, los derechos federativos del jugador pertenecen en su totalidad a Santos y ellos pueden terminar la cesión en cualquier momento. Y aunque el plan inicial era que Jordan jugará los 12 meses del 2026 con Universidad Nacional, dentro de la directiva Lagunera ven al jugador como un pilar para el nuevo proyecto.

Las mismas fuentes revelaron a RÉCORD que en la directiva de Santos se analiza seriamente en llevar de vuelta a Jordan Carrillo a la Comarca Lagunera de cara al Apertura 2026. Por lo tanto, la cesión a Pumas pasaría de un año a únicamente seis meses, además de que Universidad Nacional no puede impedir que el equipo lagunero termine antes de lo esperado el préstamo.

Jordan Carrillo en juego de Liguilla vs América | IMAGO7

Esta decisión se debe a la reestructuración que se busca en Santos luego de la venta de Atlas, equipo que también le pertenecía a Grupo Orlegi. En este nuevo proyecto, ven a Jordan como pieza clave de cara al Apertura 2026. “Jordan será clave en la reestructuración. Él y los demás chavos que tenemos cedidos”, comentaron las fuentes a RÉCORD.

Y aunque Santos tiene el control de los derechos federativos del jugador, tendrá que pagarle una suma de dinero a Pumas para acabar con el préstamo de Jordan Carrillo. Dicha cesión era por un año y al acabarlo antes de lo pactado (seis meses), la Comarca tendrá que compensar de cierta forma a Universidad Nacional para poder tener de regreso en sus filas al futbolista de 24 años de edad.

Gol de Jordan Carrillo con Pumas vs América | IMAGO7

¿Cómo le ha ido a Jordan Carrillo con los Pumas?

Jordan Carrillo llegó a préstamo procedente de Santos Laguna para este Clausura 2026. Tras su paso en España por el Sporting de Gijon, el extremo mexicano regresó a la Comarca, donde tuvo paso irregular antes de llegar a Universidad Nacional este torneo. Este semestre, con la plena confianza de Efraín Juárez, el jugador ha despuntado nuevamente.

A lo largo de este Clausura 2026, Jordan Carrillo ha jugado 19 partidos entre temporada regular de Liga MX, Liguilla y CONCACAF Champions Cup. En esos juegos tiene un acumulado de mil 224 minutos en los que registra cuatro goles y tres asistencias. Más allá de los números, en múltiples juegos ha sido clave en el ataque auriazul.