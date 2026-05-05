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Futbol Nacional

¿Antiamericanismo u objetividad? Joserra explota y llama "corrupto" a Luis Enrique Santander

Santander, en un juego | IMAGO7
Estephania Carrera
Estephania Carrera 21:36 - 04 mayo 2026
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El periodista arremetió contra el arbitraje tras el empate del Clásico Capitalino en la Liguilla

La polémica arbitral en el Clásico Capitalino de ida no solo se quedó en la cancha del Estadio Banorte, sino que escaló a los micrófonos de la mesa de debate más picante de la televisión.

José Ramón Fernández, fiel a su estilo crítico y antiamericanista, encendió las redes sociales al lanzar una acusación directa contra el silbante del encuentro, Luis Enrique Santander.

Luis Enrique Santander l IMAGO7

Durante la emisión de su programa, "Joserra" no se guardó nada al analizar los dos penales marcados a favor del América, los cuales permitieron a las Águilas rescatar el empate 3-3 ante Pumas.

En medio del acalorado debate, el periodista calificó abiertamente de "corrupto" al árbitro Santander, insinuando que sus decisiones favorecieron deliberadamente al conjunto de Coapa.

Sin embargo, el momento de mayor tensión vino acompañado de un matiz inmediato. Tras soltar el fuerte adjetivo, Fernández reconoció que sus palabras no tenían un sustento legal:

"Hablo al tanteo porque no tengo pruebas, pero para mí el silbante es corrupto", sentenció, dejando claro que su postura nace de su percepción histórica sobre el arbitraje y el club azulcrema.

¿Crítica válida o vieja costumbre?

Esta nueva arremetida de José Ramón ha dividido opiniones entre la afición. Mientras un sector de los seguidores universitarios respalda su visión tras la polémica de los penales ejecutados por Henry Martín.

Luis Enrique Santander en la Final del Clausura 2017 entre Tigres y Chivas | IMAGO 7
Luis Enrique Santander, en el América vs Pumas | IMAGO7

Los aficionados americanistas y diversos analistas consideran que el periodista ha cruzado la línea de la objetividad, recurriendo a su narrativa clásica para generar controversia en una serie que ya de por sí está al rojo vivo.

Con el juego de vuelta en el Olímpico Universitario a la vuelta de la esquina, las declaraciones de Fernández añaden una capa extra de presión sobre el cuerpo arbitral que será designado para definir al primer semifinalista del Clausura 2026.

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