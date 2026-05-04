Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

Pumas vs América: ¿Cuándo y a qué hora se jugará la Vuelta de los Cuartos de Final?

América vs Pumas l Carlos Ponz
Estephania Carrera
Estephania Carrera 22:39 - 03 mayo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Tras un empate dramatico de 3-3 en la ida, Ciudad Universitaria define al semifinalista en una serie donde Pumas tiene la ventaja de local

Pumas llega a casa con el liderato general bajo el brazo tras terminar la fase regular con 36 puntos, mientras que América entró como octavo. El empate global 3-3 favorece a los universitarios debido a su mejor posición en la tabla, por lo que las Águilas están obligadas a ganar en CU para avanzar.

Los universitarios pegaron primero con un gol de vestidor de Juninho apenas al minuto 5, y para el inicio del segundo tiempo parecían tener la eliminatoria en la bolsa con un contundente 3-1 gracias a las anotaciones de Uriel Antuna e Isaías Violante.

América vs Pumas l Carlos Ponz

Sin embargo, el ingreso de Henry Martín cambió el rumbo del encuentro, permitiendo que el América rescatara un dramático empate 3-3 mediante dos penales que desataron la polémica en el terreno de juego.

Escenarios para el partido de vuelta

  • Pumas: Al haber terminado como líder general (1.º lugar con 36 puntos), le basta con cualquier victoria o cualquier empate en el marcador global para clasificar, debido a su ventaja por posición en la tabla.

  • América: Al clasificar como el 8.º lugar (25 puntos), las Águilas están obligadas a ganar el partido de vuelta por cualquier marcador. Un empate global los deja fuera de la competencia.

América vs Pumas l Carlos Ponz

¿Dónde y a qué hora ver el partido?

  • Fecha: Domingo 10 de mayo de 2026.

  • Hora: 17:00 hrs (Tiempo del Centro de México).

  • Lugar: Estadio Olímpico Universitario.

  • Canales de TV: Canal 5 (Televisión abierta) y TUDN.

  • Streaming: ViX Premium

Lo Último
00:20 NFL 2026: Estas son las fechas para marcar en el calendario de la próxima temporada
00:18 ¡Otro más a la lista! Cristian Borja fuera el resto del Clausura 2026
00:12 ¿Solo un equipo en la cancha? Así terminaron las estadísticas del América vs Pumas en la Ida de Cuartos de Final
00:06 Esteban Solari cuestiona gol anulado a Pachuca: "Barreto no podía saltar más limpio"
00:00 Liga MX Femenil: Así se jugarán las Semifinales del Clausura 2026
00:00 A 38 días ¡Entre los seis mejores del mundo! Los dos sextos lugares de la Selección, en México 1970 y México 1986, la mejor posición del Tri en la historia
00:00 Portada RÉCORD 4 de Mayo de 2026
23:47 Bills y Browns presentan nuevos estadios: ¿cuándo serán sede del Super Bowl?
23:43 “Primero la Concacaf”: Mohamed asume riesgos y deja en segundo plano la Liga MX con Toluca
23:35 ¡Remontada y boleto a Semifinales! Pachuca Femenil elimina a Chivas