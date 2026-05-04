Pumas vs América: ¿Cuándo y a qué hora se jugará la Vuelta de los Cuartos de Final?

Pumas llega a casa con el liderato general bajo el brazo tras terminar la fase regular con 36 puntos, mientras que América entró como octavo. El empate global 3-3 favorece a los universitarios debido a su mejor posición en la tabla, por lo que las Águilas están obligadas a ganar en CU para avanzar.

Los universitarios pegaron primero con un gol de vestidor de Juninho apenas al minuto 5, y para el inicio del segundo tiempo parecían tener la eliminatoria en la bolsa con un contundente 3-1 gracias a las anotaciones de Uriel Antuna e Isaías Violante.

América vs Pumas l Carlos Ponz

Sin embargo, el ingreso de Henry Martín cambió el rumbo del encuentro, permitiendo que el América rescatara un dramático empate 3-3 mediante dos penales que desataron la polémica en el terreno de juego.

Escenarios para el partido de vuelta

Pumas: Al haber terminado como líder general (1.º lugar con 36 puntos) , le basta con cualquier victoria o cualquier empate en el marcador global para clasificar, debido a su ventaja por posición en la tabla.

América: Al clasificar como el 8.º lugar (25 puntos), las Águilas están obligadas a ganar el partido de vuelta por cualquier marcador. Un empate global los deja fuera de la competencia.

América vs Pumas l Carlos Ponz

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