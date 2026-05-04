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Futbol

¿Solo un equipo en la cancha? Así terminaron las estadísticas del América vs Pumas en la Ida de Cuartos de Final

David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 00:12 - 04 mayo 2026
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Efraín Juárez consideró que su equipo fue mejor que el de André Jardine en el primer choque del Clásico Capitalino

Las declaraciones tras el empate de 3-3 entre América y Pumas en la Ida de los Cuartos de Final se encendieron, pues Efraín Juárez consideró que su equipo fue el único en la cancha del Estadio Azteca, algo que no le gustó del todo a André Jardine, quien defendió el trabajo realizado por sus pupilos.

El entrenador brasileño fue cuestionado sobre la declaración de Efraín Juárez, y contestó que en ninguna estadística Pumas fue superior al América. “Si fueron mejores en una, le doy la razón”, dijo Jardine tras el empate.

Jugadores de los Pumas celebrando su gol ante América | IMAGO 7
Jugadores de los Pumas celebrando su gol ante América | IMAGO7

¿América fue superior a Pumas?

En el desarrollo del partido, América fue superior a Pumas en ocasiones claras de gol y en la dinámica, al mantener la posesión por mayor tiempo, sin embargo, Universidad Nacional supo aprovechar sus opciones para sumar al marcador.

En los números fríos, América reflejó su superioridad, ya que estadísticamente fue mejor que Pumas en las medidas más importantes, como los goles esperados, la posesión de balón, disparos y toques en área rival.

América tuvo un total de 3.10 goles esperados, precisamente los que logró anotar, mientras que Pumas un 0.44, lo cual refleja que estuvo por debajo de lo realizado en el encuentro.

Efraín Juárez, entrenador de Pumas | IMAGO7

Y es que América hizo 23 tiros, de los cuales siete fueron a puerta. Por su parte, Pumas hizo 10 disparos con seis al arco defendido por Rodolfo Cota. Las Águilas tuvieron una postura de buscar el resultado desde los primeros minutos.

En la posesión de balón, América tuvo 58 por ciento contra 42 de Pumas, que le costó mucho trabajo acomodarse en la cancha del Estadio Azteca en algunos lapsos del encuentro, especialmente cuando los de Coapa asfixiaban.

Pumas, en el encuentro de Liguilla ante América | IMAGO7

Comparativa de estadísticas del América vs Pumas

Posesión de balón

* América: 58% - Pumas: 42%

Disparos totales

* América: 23 - Pumas: 10

Disparos a puerta

* América: 7 - Pumas: 6

Sebastián Cáceres en el América contra Pumas | MEXSPORT
Sebastián Cáceres en el América contra Pumas | MEXSPORT

Toques en el área rival

* América: 36 - Pumas: 6

Goles esperados

* América: 3.10 - Pumas: 0.44

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