¡Remontada y boleto a Semifinales! Pachuca Femenil elimina a Chivas

En una noche de intensidad total en el Pachuca Femenil, las Tuzas lograron una remontada de carácter para vencer 2-0 a Chivas Femenil y avanzar a las Semifinales del Clausura 2026 con marcador global de 3-2.

El equipo hidalguense llegó con desventaja tras caer 2-1 en la ida, pero desde el inicio mostró una postura agresiva, empujado por su gente y con la obligación de darle la vuelta a la eliminatoria.

Pachuca pega primero y enciende el Hidalgo

Las Tuzas salieron decididas a cambiar la historia y encontraron recompensa en el primer tiempo. Con presión alta y constante generación ofensiva, lograron abrir el marcador con una jugada de Natalia Mauleón que empataba la eliminatoria.

El gol no solo igualaba el global, también cambiaba el ánimo del partido, con un Pachuca lanzado al frente y unas Chivas que comenzaron a replegarse.

Natalia Mauleón poniendo en ventaja a Pachuca sobre Chivas | MEXSPORT

El gol que selló la remontada

Para la segunda mitad, el dominio de Pachuca se mantuvo. Con figuras como Charlyn Corral liderando el ataque, las Tuzas encontraron el segundo tanto que terminó por definir la eliminatoria.

Ese gol significó el 3-2 global, suficiente para dejar fuera al Guadalajara, que no logró reaccionar en los minutos finales pese a la urgencia.

Charlyn Corral sentenciando la eliminatoria contra Chivas | MEXSPORT

Pachuca va contra Rayadas en Semifinales

Con el silbatazo final, la fiesta se desató en el Hidalgo. Pachuca consumó una remontada que confirma su candidatura al título y ahora tendrá un reto mayor en la siguiente ronda.

En Semifinales, las Tuzas se medirán ante Rayadas de Monterrey, en una serie que promete ser de alto nivel entre dos de los equipos más fuertes de la Liga MX Femenil.