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Futbol

Chivas Femenil toma ventaja frente a Pachuca en una noche memorable en el Estadio Jalisco

Alicia Cervantes en celebración con Chivas ante Pachuca en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | MEXSPORT
Alicia Cervantes en celebración con Chivas ante Pachuca en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | MEXSPORT
Alfredo Olivarez Ramírez 21:27 - 30 abril 2026
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El Rebaño se hizo fuerte en casa, pero las Tuzas marcaron un gol que las mantiene con vida en la eliminatoria

Chivas consiguió un importante triunfo ante Pachuca tras imponerse 2-1 en el Estadio Jalisco, resultado que le permite llegar con ventaja al partido de vuelta en Hidalgo en los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. La noche estuvo marcada por la destacada actuación de Alicia Cervantes, quien escribió un nuevo capítulo en la historia del club.

El conjunto rojiblanco abrió el marcador gracias a Cervantes, quien recibió el balón por la banda derecha, encontró el espacio, recortó hacia el centro y sacó un disparo colocado que terminó en el fondo de la portería tras pegar en el poste. Más allá del tanto, el momento fue especial, pues con esa anotación alcanzó una cifra histórica.

Alicia Cervantes en celebración con Chivas ante Pachuca en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | MEXSPORT
Alicia Cervantes en celebración con Chivas ante Pachuca en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | MEXSPORT

La celebración reflejó la magnitud del logro: emocionada, corrió hacia la tribuna y simuló colocarse una corona, simbolizando su lugar como máxima goleadora de Chivas al llegar a 161 tantos.

Pachuca intentó reaccionar, pero se encontró con una sólida actuación de Blanca Félix, quien intervino en varias ocasiones para evitar el empate. A pesar de los intentos de jugadoras como Charlyn Corral, Nina Nicosia y Aline Gomes, la arquera rojiblanca mantuvo la ventaja con atajadas clave.

Jasmine Casarez en celebración con Chivas en el partido ante Pachuca en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Jasmine Casarez en celebración con Chivas en el partido ante Pachuca en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

En la segunda mitad, Guadalajara amplió la diferencia al minuto 60 por conducto de Jasmine Casarez, quien aprovechó un rebote dentro del área tras un primer intento contenido por la portera rival, firmando así el segundo tanto del encuentro.

Andrea Pereira en celebración con Pachuca en el partido contra Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | MEXSPORT
Andrea Pereira en celebración con Pachuca en el partido contra Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | MEXSPORT

Las Tuzas lograron acortar distancias al minuto 78 desde el punto penal. Andrea Pereira fue la encargada de ejecutar el disparo, venciendo a Félix con un remate preciso.

Con este resultado, Chivas viajará al Estadio Hidalgo con la intención de asegurar su pase a las semifinales. El duelo de vuelta se disputará el domingo 3 de mayo a las 21:10 horas, donde las rojiblancas buscarán mantener su ventaja ante Pachuca.

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