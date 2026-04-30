América sufre para rescatar el empate ante Juárez en la Ida de los Cuartos de Final

El superlíder del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil inició con el pie izquierdo su búsqueda del título. América batalló más de lo esperado y tuvo que venir de atrás para rescatar un empate en su visita a Juarez.

Los Cuartos de Final iniciaron este miércoles con dos partidos, uno de ellos fue el duelo entre las Águilas y las Bravas que terminaría en un empate de 1-1. El resultado, deja a las Águilas con una ligera ventaja debido a su mejor posición en la tabla general, pero su desempeño dejó varias dudas.

Así fue el partido

Desde los primeros minutos, el conjunto de Coapa mostró iniciativa ofensiva, buscando abrir el marcador con llegadas por las bandas. Entre las opciones más claras, destacó un intento de Irene Guerrero, cuyo remate no logró concretarse en gol.

En medio del dominio de América, un error en la zaga al minuto 14 cambió el rumbo del encuentro. La jugadora Suri aprovechó la desatención defensiva azulcrema para adelantar al conjunto local, poniendo el 1-0 dando la sorpresa en la serie.

Juárez Femenil marcó el primer gol del partido ante América | MEXSPORT

América intentó responder rápidamente, recurriendo a disparos de media distancia. Uno de los intentos más destacados fue de Nancy Antonio, quien estuvo cerca de empatar con un potente tiro que se estrelló en el travesaño.

Para la segunda mitad, el equipo azulcrema realizó ajustes tácticos que se reflejaron en una presión más alta y constante. Las llegadas sobre el arco rival aumentaron, y la portera de Juárez se convirtió en un factor relevante para mantener la ventaja parcial de su equipo durante varios minutos.

El gol del empate

La insistencia del América encontró recompensa al minuto 62, cuando Scarlett Camberos apareció dentro del área para marcar el 1-1. El tanto impulsó a las visitantes a mantener la ofensiva en busca de la remontada, aunque la organización defensiva de las Bravas y la falta de precisión en la definición impidieron un nuevo movimiento en el marcador.

Con este resultado, la serie de Cuartos de Final queda abierta de cara al partido de vuelta, que se disputará en el Estadio Azteca. La posición en la tabla otorga al América una ventaja en caso de empate global, por lo que el siguiente encuentro será determinante para definir al equipo que avanzará a las semifinales del torneo.

América Femenil logró rescatar el empate ante Juárez | MEXSPORT