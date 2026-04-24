América Femenil lamenta fallecimiento de familiar de una de sus integrantes

El América Femenil informó este día el sensible fallecimiento de José Joaquín Morales Andrade, abuelo de Miren Michel Merino Morales, nutrióloga del equipo femenil.

A través de un comunicado, la institución envió un mensaje de apoyo en este momento complicado para su integrante y su familia.

El Club América lamenta el sensible fallecimiento de José Joaquín Molares Andrade, abuelo de Miren Michel Merino Morales, nutrióloga de nuestro equipo.



Expresamos nuestras más sentidas condolencias y nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos. pic.twitter.com/QwqLtl3mbP — Club América Femenil (@AmericaFemenil) April 23, 2026

Mensaje de condolencias

“El Club América lamenta el sensible fallecimiento de José Joaquín Morales Andrade, abuelo de Miren Michel Merino Morales, nutrióloga de nuestro equipo.

Expresamos nuestras más sentidas condolencias y nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos. Q.E.P.D.”, expresó el club.

Isa Haas en celebración con América en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Solidaridad en momentos difíciles

El equipo azulcrema mostró así su respaldo a una de las integrantes de su staff, reiterando la cercanía y apoyo en un momento de duelo.

El entorno del futbol se ha sumado con mensajes de solidaridad ante esta pérdida.