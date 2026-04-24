Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

América Femenil lamenta fallecimiento de familiar de una de sus integrantes

América femenil logra una victoria contundente l IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 19:37 - 23 abril 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La institución azulcrema expresó sus condolencias a su colaboradora y seres queridos

El América Femenil informó este día el sensible fallecimiento de José Joaquín Morales Andrade, abuelo de Miren Michel Merino Morales, nutrióloga del equipo femenil.

A través de un comunicado, la institución envió un mensaje de apoyo en este momento complicado para su integrante y su familia.

Mensaje de condolencias

“El Club América lamenta el sensible fallecimiento de José Joaquín Morales Andrade, abuelo de Miren Michel Merino Morales, nutrióloga de nuestro equipo.

Expresamos nuestras más sentidas condolencias y nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos. Q.E.P.D.”, expresó el club.

Isa Haas en celebración con América en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Isa Haas en celebración con América en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Solidaridad en momentos difíciles

El equipo azulcrema mostró así su respaldo a una de las integrantes de su staff, reiterando la cercanía y apoyo en un momento de duelo.

El entorno del futbol se ha sumado con mensajes de solidaridad ante esta pérdida.

Jugadoras de América en celebración en la Liga MX Femenil | MEXSPORT
Jugadoras de América en celebración en la Liga MX Femenil | MEXSPORT
Lo Último
20:57 Adiós a las páginas pirata del Mundial: México alista bloqueo de sitios ilegales
20:31 Tom Brady da la bienvenida a Fernando Mendoza a los Raiders
20:24 Video 360 grados en Teotihuacán muestra cómo se preparó el ataque armado del 20 de abril
20:18 Cowboys seleccionan al safety de Ohio State, Caleb Downs en el Draft 2026 de la NFL
20:08 “No corta un centro”: La Volpe lanza dura crítica a Ochoa y cuestiona su lugar en el Tri
19:37 América Femenil lamenta fallecimiento de familiar de una de sus integrantes
19:28 Ola de calor en CDMX del 25 al 30 de abril: alertan por temperaturas de hasta 32 grados
19:09 Víctor Manuel Vucetich abre la puerta a un nuevo rol: ¿adiós definitivo a los banquillos?
18:59 ¡Sin sorpresas! Raiders eligen a Fernando Mendoza en la primera selección del Draft 2026 de la NFL
18:52 Caso Argentina Casting: Así operaba el esquema de explotación en redes