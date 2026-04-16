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Futbol

América sufre importante lesión de cara a a la Liguilla

Escudo del América | @ClubAmerica
Rafael Trujillo 20:25 - 15 abril 2026
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Las Águilas perderán a una de sus piezas clave para el arranque de la fase final

La Fecha FIFA sigue cobrando víctimas, aunque en esta ocasión fue en el futbol femenil. A través de un comunicado, América Femenil dio a conocer que su futbolista Jana Gutiérrez sufrió una lesión que la pone en duda para el arranque de la Liguilla de la Liga MX Femenil.

Las Águilas ya tienen asegurado su pase a la fase del torneo. El cuadro azulcrema sólo debe jugar un partido más en la temporada regular pero, con 39 puntos no sólo tiene asegurado el ser Top 3 de la clasificatoria, sino que también podría terminar como líder de la competencia.

Desafortunadamente para las Águilas, no podrán contar con la participación de Jana para el último juego de Jornada regular que será ante un complicado Pachuca que pelea por el segundo puesto, y quizá tampoco para el arranque de la liguilla.

América femenil logra una victoria contundente l IMAGO7

Jana lesionada con el Tri Femenil

Jana Gutiérrez fue parte de la convocatoria del Tri Femenil Sub 23 que trabajaría aspectos físicos, tácticos y mentales, incluyendo sesiones de gimnasio, psicología y nutrición entre el 6 al 18 de abril en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Aunque estuvo con el Tri gran parte de la concentración, la futbolista del América tuvo que ser baja en la recta final del trabajo debido a una lesión muscular. Ahora, iniciará su rehabilitación pensando en volver previo a la Liguilla.

"Club América informa que Jana Gutiérrez presentó una lesión muscular de isquiotibiales durante su concentración con la Selección Mexicana Sub-23. Nuestra jugadora será valorada por el cuerpo médico de la institución", informó América Femenil en un comunicado.
Jana Gutiérrez en celebración con América en el partido ante León | IMAGO 7
Jana Gutiérrez en celebración con América en el partido ante León | IMAGO 7

¿Lista para la Liguilla?

El tiempo de recuperación de una lesión de isquiotibiales varía entre 1 a 8 semanas o más, dependiendo de la gravedad. Aún se esperan los estudios por parte del equipo pero, en caso de ser una lesión de grado 1 o 2 podría estar de vuelta para el inicio de liguilla.

Aunque la vuelta de Jana para el partido ante PAchuca del próximo 24 de abril parece complicado, con la Liguilla arrancando alrededor de dentro de tres semanas, es posible que pueda volver para los juegos de Cuartos de Final.

Jana Gutiérrez y Denise Casto en el partido de vuelta de la Semifinal del Apertura 2025 | IMAGO 7
Jana Gutiérrez y Denise Casto en el partido de vuelta de la Semifinal del Apertura 2025 | IMAGO 7
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