Andrés Vaca estalla en vivo contra América por su fracaso en Concachampions

La eliminación del América en la Concacaf Champions Cup ante el Nashville no solo dejó una herida profunda en la afición azulcrema, sino que provocó una reacción sin precedentes dentro de los micrófonos de la propia casa. Andrés Vaca, narrador de TUDN, lanzó una crítica feroz en vivo que sacudió las redes sociales al señalar directamente la gestión deportiva del club.

Israel Reyes en lamento tras la derrota de América contra Nashville | MEXSPORT

Durante los minutos finales de la transmisión para Estados Unidos, Vaca no se guardó nada ante lo que calificó como una crisis de plantel, alejando el foco del director técnico, André Jardine, para ponerlo sobre la directiva y la calidad actual de los futbolistas.

DURO MENSAJE CONTRA EL AMÉRICA

A pesar de ser empleado de la empresa propietaria del club, el narrador fue tajante al describir la situación actual del nido. Para Vaca, el problema no es táctico, sino de planeación y nivel individual.

"Se ha desarmado este equipo en su totalidad. Lo más fácil sería señalar a André Jardine, pero hay mucho más a fondo. Hoy el cambio de Jardine para remontar el juego fue el 'Shocker' Vázquez", sentenció el cronista.

Andrés Vaca, TUDN | IMAGO7

Vaca subrayó que el equipo carece de la profundidad necesaria para competir en torneos de alta exigencia, calificando el estado de forma de varios elementos como alarmante.

"El plantel que tiene el América no solamente es muy corto, sino que muchos de sus futbolistas pasan por un momento tristísimo".

🚨🔥Andrés vaca explota contra Santiago baños y toda la directiva americanista : pic.twitter.com/WEVIvbfpkG — Club América XTRA 🦅🇲🇽 (@ameeextra1916) April 15, 2026

TENDENCIA EN REDES

Las declaraciones de Andrés Vaca se volvieron tendencia rápidamente. El sector de la afición reaccionó con sorpresa, destacando la "valentía" del narrador al criticar de forma tan cruda a la institución de Coapa siendo parte de la nómina de Televisa.

Este nuevo fracaso internacional deja al América en una posición vulnerable, con una plantilla cuestionada y una presión mediática que, en esta ocasión, surgió desde su propio entorno editorial. Por ahora, la directiva no se ha pronunciado respecto a los señalamientos sobre la falta de refuerzos y el bajo rendimiento que Vaca puso bajo la lupa nacional.