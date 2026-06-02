¿Vas al Mundial 2026? Profeco lanza alerta por paquetes y tarifas engañosas

La cercanía de la Copa Mundial FIFA 2026, que tendrá como una de sus sedes a México junto con Estados Unidos y Canadá, ha provocado un aumento en la oferta de productos y servicios dirigidos a los aficionados. Sin embargo, también ha abierto la puerta a prácticas comerciales irregulares que podrían afectar el bolsillo de miles de personas.

Ante este escenario, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) activó acciones especiales de supervisión a través del programa “Copa Mundial FIFA 2026-Mundial Social”, con el objetivo de detectar publicidad que pueda inducir a error a quienes buscan adquirir boletos, hospedaje, transporte o experiencias relacionadas con el torneo.

La dependencia recordó que la legislación mexicana obliga a que cualquier anuncio comercial contenga información verificable y transparente. Por ello, mantiene vigilancia sobre promociones difundidas en internet, redes sociales y plataformas digitales que podrían presentar información engañosa o generar falsas expectativas entre los consumidores.

La autoridad recomendó adquirir entradas para la Copa Mundial FIFA 2026 únicamente a través de canales oficiales para evitar fraudes y boletos falsos./ Profeco

¿Qué señales pueden indicar que una oferta para el Mundial es un fraude?

Uno de los principales focos de atención son los paquetes que prometen acceso a partidos, vuelos y hospedaje a costos muy por debajo de los precios habituales. De acuerdo con la autoridad, este tipo de promociones debe analizarse con cautela, especialmente cuando se difunden a través de perfiles poco conocidos o páginas sin antecedentes comprobables.

La Profeco explicó que actualmente es posible encontrar desde sitios web falsos hasta supuestos asesores que ofrecen servicios sin respaldo empresarial. También se han detectado casos de reservaciones inexistentes, boletos apócrifos y paquetes turísticos que prometen beneficios que en realidad nunca fueron contratados.

En la edición especial de la Revista del Consumidor dedicada al Mundial, el organismo advirtió que “En el marco del Mundial, los fraudes relacionados con agencias de viajes, paquetes turísticos y venta de boletos se han vuelto más sofisticados“, por lo que recomendó extremar precauciones antes de realizar cualquier transferencia o proporcionar datos bancarios.

Como medida preventiva, la Procuraduría aconseja verificar la reputación de los proveedores, consultar el Buró Comercial de la institución y revisar opiniones de otros usuarios antes de concretar una compra. Asimismo, insistió en que los boletos para los encuentros mundialistas deben adquirirse exclusivamente mediante los canales oficiales autorizados.

#MañaneraDelPueblo Presentamos la edición especial de la @RdelConsumidor, dedicada al @MundialSocial26.



En este número especial, ponemos a disposición de las personas consumidoras información útil para disfrutar la temporada con inteligencia y seguridad: desde el estudio de… pic.twitter.com/B1P0vHJ4Gg — Profeco (@Profeco) June 1, 2026

Dónde reportar publicidad engañosa relacionada con el Mundial 2026

La autoridad también recordó que los comercios que vendan artículos deportivos, alimentos, bebidas o souvenirs alusivos al torneo están obligados a respetar los precios y condiciones anunciadas. Si modifican características o costos sin informar oportunamente al consumidor, podrían enfrentar procedimientos por posibles violaciones a la normativa.

Las ofertas con precios demasiado bajos para asistir al Mundial 2026 podrían ser una señal de alerta sobre posibles estafas, advirtió la Profeco./ Pixabay

Para quienes consideren haber sido víctimas de una práctica irregular, la recomendación es conservar toda la documentación relacionada con la compra, incluyendo comprobantes de pago, correos electrónicos, conversaciones, capturas de pantalla y cualquier otro elemento que pueda servir como prueba.

Las denuncias pueden presentarse mediante los correos denunciapublicitaria@profeco.gob.mx, denunciasmundial@profeco.gob.mx, denunciasprofeco@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx. También están disponibles las cuentas @Profeco y @AtencionProfeco en X, la página ProfecoOficial en Facebook y el Teléfono del Consumidor, a través de los números 55 5568 8722 y 800 468 8722. En la Ciudad de México, la SSPC y la SSC también mantienen campañas informativas para prevenir fraudes relacionados con la compra de boletos para el Mundial.