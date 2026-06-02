Granizada cubre de blanco calles de Cuajimalpa tras intensa tormenta en CDMX / VIDEOS

Las fuertes lluvias en Cuajimalpa sorprendieron a habitantes de la zona poniente de la Ciudad de México durante la noche del 1 de junio, cuando una tormenta acompañada de granizo provocó inundaciones, acumulación de hielo y complicaciones en la movilidad.

A través de redes sociales comenzaron a circular videos que mostraban calles completamente cubiertas por una capa blanca de granizo, así como vehículos avanzando entre corrientes de agua y zonas anegadas.

Las fuertes lluvias y el granizo provocaron inundaciones y afectaciones viales en distintas zonas de Cuajimalpa. / RS

¿Qué pasó en Cuajimalpa tras las fuertes lluvias?

De acuerdo con autoridades capitalinas, las precipitaciones se intensificaron durante la tarde y noche, generando una importante acumulación de granizo en diferentes colonias de la alcaldía.

La magnitud de la tormenta llevó a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil a activar la Alerta Púrpura en Cuajimalpa, la más alta dentro del sistema de alertamiento meteorológico de la CDMX.

Esta alerta se emite cuando se esperan lluvias extraordinarias que pueden ocasionar inundaciones, deslaves, caída de árboles, daños en infraestructura y riesgos para la población.

⚠️ Se activa #AlertaPúrpura por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la noche del lunes 01/06/2026, en la demarcación: @cuajimalpa_gob.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/dZM3rlNQ9j — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 2, 2026

Calles cubiertas de granizo y afectaciones viales

Uno de los puntos más afectados fue la zona de José María Castorena y Antonio Ancona, donde brigadas de emergencia realizaron trabajos para retirar el granizo acumulado y liberar la circulación vehicular.

Los equipos de atención también atendieron diversos encharcamientos y reportes relacionados con las lluvias, mientras que elementos de Protección Civil realizaron recorridos preventivos en las áreas de mayor riesgo.

Las imágenes compartidas por ciudadanos mostraron escenas poco comunes para la capital del país, con calles que parecían cubiertas de nieve debido a la cantidad de granizo acumulado.

Durante la madrugada habitantes y personal de la Cuajimalpa trabajaron para retirar el granizo de las calles. / RS

¿Por qué activaron la Alerta Púrpura en Cuajimalpa?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que la alerta fue emitida debido a lluvias superiores a los 70 milímetros y la posibilidad de caída de granizo, condiciones que representan un riesgo elevado para la población.

De acuerdo con los reportes oficiales, en la colonia San José de los Cedros se registraron más de 80 milímetros de precipitación acumulada, una cifra que activó el protocolo de máxima emergencia meteorológica.

▶️ #VIDEO | Fuertes lluvias inundan Cuajimalpa y colapsan vialidades



🌧️ Las fuertes precipitaciones dejaron inundaciones y afectaciones viales en Cuajimalpa. Autoridades realizaron labores de atención mientras vecinos reportaron complicaciones en diversas zonas de la alcaldía.… pic.twitter.com/9tSjFIZZWR — Milenio (@Milenio) June 2, 2026

Autoridades piden extremar precauciones

Tras las afectaciones provocadas por las lluvias, las autoridades recomendaron evitar transitar por zonas inundadas, mantenerse alejados de árboles, postes y estructuras inestables, además de mantenerse informados a través de canales oficiales.

Aunque durante la madrugada comenzaron las labores de limpieza, algunas vialidades continuaron presentando acumulación de agua y condiciones peligrosas para peatones y automovilistas.

Automovilistas enfrentaron severas complicaciones debido a las inundaciones provocadas por la tormenta en el poniente de la CDMX. / RS

Otras alcaldías también registran afectaciones

Mientras Cuajimalpa se mantenía bajo Alerta Púrpura, las alcaldías Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras fueron colocadas en Alerta Roja por lluvias intensas. En tanto, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco permanecieron bajo Alerta Naranja debido a la persistencia de precipitaciones fuertes.