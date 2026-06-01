CNTE denuncia represión y uso de gases lacrimógenos durante marcha al Zócalo de CDMX

Lejos de acercar posiciones entre el magisterio disidente y las autoridades, la jornada de protestas realizada este lunes derivó en un nuevo endurecimiento de la postura de la CNTE, que confirmó la continuidad de su huelga nacional y exigió la reinstalación de una mesa de negociación con capacidad para resolver sus demandas.

La organización magisterial sostuvo que no abandonará las movilizaciones hasta obtener respuestas concretas relacionadas con el sistema de pensiones, las condiciones laborales del sector educativo y la eliminación de mecanismos que consideran perjudiciales para los trabajadores de la educación.

Tras una reunión con dirigentes de distintas secciones, la Coordinadora acordó fortalecer su presencia en el Centro Histórico de la Ciudad de México mediante la instalación de un plantón y la estrategia denominada “cerco al cerco”, una medida que busca mantener presión sobre las autoridades federales.

Maestros de distintas entidades participaron en la protesta convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación./ Captura de pantalla

Los reclamos que mantienen activa la movilización magisterial

Entre las principales exigencias del movimiento permanece la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, así como cambios al régimen de pensiones y la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

Los dirigentes también acusaron a las autoridades de concentrar esfuerzos en la organización de eventos relacionados con el Mundial de Futbol 2026, mientras continúan sin resolverse las demandas planteadas por miles de docentes en distintas entidades del país.

Durante una conferencia posterior a las movilizaciones, la secretaria general de la Sección 14, Elvira Vélez Morales, afirmó que la llegada de los contingentes al Zócalo había sido anunciada previamente por la organización y rechazó que existiera una intención de confrontación por parte de los maestros.

🚨 #ÚltimaHora Maestros de la CNTE acusan que policías capitalinos les lanzaron proyectiles en el Centro Histórico mientras intentaban ingresar al Zócalo. Reportan dos docentes heridos; uno podría perder un ojo.



Más información en #AMEXI Video: Alex Kalam pic.twitter.com/LEzmPHJYPq — Amexi Conectamos con la verdad (@AmexiNoticias) June 1, 2026

La dirigente sostuvo además que el despliegue de vallas metálicas y elementos de seguridad alrededor de Palacio Nacional fue interpretado por los manifestantes como una acción destinada a impedir el desarrollo normal de la protesta.

¿Qué ocurrió durante la movilización en el Centro Histórico?

Las tensiones aumentaron cuando un grupo de manifestantes intentó avanzar hacia la Plaza de la Constitución, cuyos accesos permanecían protegidos por estructuras metálicas y elementos policiacos debido a los preparativos para las actividades relacionadas con el Mundial de Futbol.

Las protestas se desarrollaron a pocos días del inicio del Mundial de Futbol 2026 en el Estadio Azteca./ X. @regeneracion_r

De acuerdo con la Coordinadora, durante los incidentes se utilizaron gases lacrimógenos y otros artefactos contra los participantes. Por ello, los dirigentes responsabilizaron tanto al Gobierno federal como al Gobierno de la Ciudad de México de cualquier agresión registrada contra integrantes del movimiento.

A pocos días del arranque del Mundial de Futbol 2026, el conflicto entre la CNTE y las autoridades sigue sin una solución a la vista. Con el paro nacional activo y nuevas movilizaciones en puerta, el magisterio disidente anticipó que mantendrá la presión en las calles mientras no existan acuerdos concretos sobre sus principales exigencias laborales y pensionarias.